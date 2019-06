Asesinados, 28 taxistas en Playa del Carmen.

Rubén Aguilar, líder de los taxistas en Playa del Carmen.

Rubén Aguilar Gómez, secretario general del Sindicato de Taxistas “Lázaro Cárdenas del Río”, reconoció que van alrededor de 28 a 30 taxistas ejecutados desde que tomó las riendas del organismo en mayo de 2018.

“He platicado con varias familias de compañeros que me han aceptado que sí, que sus esposos, o hijos, (lo que ellos) hacían. Porque en esos momentos críticos, ellos mismos les decían a sus esposas o familiares que estaban metidos en ese rollo, pero esa es una situación que muchas veces no nos compete a nosotros, porque hay dependencias que les toca hacer ese trabajo”, reconoció.

Quizás te interese: Llama sindicato al diálogo a taxistas disidentes en Playa del Carmen

Durante una plática, Rubén Aguilar aceptó que ésta, es una situación preocupante, así mismo que si los trabajadores del volante y concesionarios están al corriente en el pago de sus obligaciones sindicales, ellos como comité directivo y según sus estatutos aplican los beneficios para los deudos, independientemente de la naturaleza del fallecimiento.

“Lo mismo pasa con los compañeros concesionarios que deben tres o cuatro años de obligaciones sindicales porque de que hay morosos, hay morosos, y muchas veces pasa un caso y vienen y se les dice. Tengo un comité dictaminador que es quien dice lo procedente del beneficio, checan todo, checan el sistema y si no están al corriente, si no pagan ¿qué beneficios pueden objetar?”, reflexionó.

Agregó que ellos como autoridades sindicales siempre están llamando a los agremiados a cumplir con sus obligaciones sindicales. “De esos 28 o 30 compañeros, tres han tenido muerte natural; los poseedores por casos de ejecución, seis han entrado al beneficio y los otros simplemente no procede porque no están al corriente”, explicó.

“Hay compañeros que nos deben hasta cuatro años, entonces fallecen, viene la familia a quienes se les muestra el reglamento y se les dice por qué no procede. Es algo en que nos gustaría apoyarlos, pero no es posible. En cuanto a la Tesorería hay comentarios distorsionados, fuera de serie, pero no, nosotros actuamos conforme a reglamentos y estatutos y los aplicamos”.

Finalmente el líder de los operadores invitó a todo el personal sindicalizado a no caer en provocaciones, a no caer en el juego de hacer cosas ilícitas y observar cuántos de sus compañeros han caído víctimas de los grupos delictivos y eso debe encender los focos rojos no solo entre los líderes sino entre compañeros taxistas.

“No podemos estar vigilando a cinco mil o seis mil taxistas que están en la calle. Ahora sí ya es a conciencia de cada quien que el que se mete a jugar con fuego se va a quemar y prueba de ello es que en un año de administración casi 30 se han ido”, concluyó.