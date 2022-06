Asegura Ivonne Ortega que a Morena solo se le gana creciendo

Las alianzas y coaliciones no son suficientes para ganarle a Morena, asegura la Coordinador Nacional del Movimiento Ciudadano (MC), Ivonne Ortega Pacheco quien sostiene que la única forma de obtener el triunfo en contra de la maquinaria guinda es con partidos como el MC, que están en total crecimiento.

Durante una entrevista, la ex gobernadora de Yucatán, Ortegha Pacheco sostuvo que las elecciones del pasado domingo cinco de junio , “dejan en claro que las alianza s y coaliciones ya no son del todo efectivas, incluso en Quintana Roo un partido histórico en el país esta por desaparecer ”.

Para la ex mandataria de Yucatán, el resultado que se obtuvo en estados como Tamaulipas, comprueba que las alianzas ya no sirven no son del todo efectivas y la aplastante derrota de la coalición que conformó el PAN con el PRD en Quintana Roo, de igual manera lo demuestra”.