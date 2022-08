Asegura Félix González no buscar acercamiento alguno con la 4T

El exdirigente estatal del tricolor, ex diputado federal, ex presidente municipal de Cozumel, ex Senador de la República, entre otros cargos que ha logrado en las filas del PRI, sostuvo que “ya son muchos funcionarios y políticos que dan el salto, pero aseguró que él es priista y lo seguirá siendo”.