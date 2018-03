Asegura Aguakan que desde julio del 2017 no tiene quejas por cortes.

Roberto Enrique Robles, director general de Aguakan, subrayó que los candidatos que quieran tocar de nueva cuenta el tema de Aguakan o quieran hacer proselitismo con este tema no podrán hacerlo, ya que no existen denuncias desde julio del 2017, por cortes del suministro de agua. “Los cortes que se han generado son antes del 2016, donde la ley permitía el corte del servicio”, hoy esto no se pude hacer”, dijo.

“Estamos tratando de conciliar con la autoridad, para saber ¿Cuál es su demanda? ¿Cuál es su petición? a través de estos procedimientos se entiende que se pueda solventar el tema de las diferencias que se tengan cualquier candidato con AGUAKAN”, recalcó.

El director general de Aguakan agregó, en el marco del Día Mundial del Agua, que para este año se está superando la inversión comprometida en el contrato de concesión, se tienen que invertir alrededor del 11.4 por ciento, pero en el 2018 se invertirá, el 18 o 20 porciento, serian 340 millones de pesos en toda la zona.

“Tenemos previsto ampliar cuatro plantas de tratamientos, tres en Cancún y una en solidaridad, fundamentalmente son plantas que debido al desarrollo del área de influencia, requieren de mayor capacidad de tratamiento”, indicó.

Lo que dice la ley

Una modificación a la Ley de Agua Potable y Alcantarillado impide cortar el servicio a usuarios, el artículo que se reformó en junio del 2016, pero que entró en vigor en el 2017 es el 81 de la mencionada ley y señala que: “en caso de que la mora sea de usuarios de consumo doméstico, no se procederá a la suspensión de los servicios, sin embargo, la Comisión reducirá los mismos de manera que sea el agua suficiente para la satisfacción de las necesidades vitales mínimas del usuario, hasta que se cubra el monto del adeudo”.

Finalmente Roberto Enrique Robles, director general de Aguakan, mencionó que no hay, ni habrá cortes de agua a la población que adeude pagos de este servicio, solo se limitara el suministro de agua potable, pero no se pude dejar sin el vital líquido a la población, debido que desde junio del 2016, la ley no permite el corte del suministro.