Asamblea Nacional decidirá al candidato a la gubernatura en MC

La Asamblea Nacional Electoral del Movimiento Ciudadano (MC), es el único órgano que elegirá al candidato que participará el cinco de junio entrante por la gubernatura de Quintana Roo, confirma la Comisionada Política en el Estado, Lidia Rojas Fabro.

Desde la semana pasada, La Verdad Noticias dio a conocer que la dirigencia nacional del MC, se habría constituido ya en Asamblea Nacional Electoral, para definir a los seis candidatos a las gubernaturas en disputa en 2022, entre ellas la de Quintana Roo, que encabeza como precandidato, Roberto Palazuelos Badeux.

“Solo ellos -la Asamblea Nacional Electoral-, del partido es la que puede decidir si otorga o no la candidatura al gobierno de Quintana Roo al actor y empresario Palazuelos Badeux y esa decisión no dependerá de lo que digan o no los medios de comunicación”, estableció.