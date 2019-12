Asaltan sucursal de Monte de Piedad en Cancún

Sujetos presuntamente armados, fueron los responsables de cometer un atraco en la Región 24 de Cancún, en donde se llevaron varios artículos de la sucursal Monte de PIedad, mismos que al estar cometiendo el robo, los empleados activaron la alarma y avisaron a las autoridades, por lo que fueron detenidos cuando intentaron huir del lugar.

De acuerdo a los primeros informes, el reporte del hecho ocurrió alrededor de las 10:00 horas, cuando al número de emergencias 911, alertaron a las autoridades que en la Región 24 en el cruce de las avenida Xel Ha y Sunyaxchen, se estaba presentando un robo con violencia en proceso.

Tras la denuncia, elementos de la Policía Quintan Roo acudieron al sitio; al llegar confirmaron el hurto, por lo que iniciaron con los operativos de búsqueda y localización de los presuntos, logrando atrapar a dos sujetos, quienes estaban cerca del lugar e intentaron huir, pero fueron atrapados.

Se supo que los asaltantes se robaron al menos ocho piezas de oro, aunque esto no ha sido confirmado, en tanto los presuntos, fueron llevados ante la autoridad competentes en las instalaciones de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública de Benito Juárez para realizar los trámites correspondientes.

Otras versiones indican que luego de detener a los presuntos, fueron dejados libres, ya que no coincidían con los sujetos que aparecen en las grabaciones de las cámaras de seguridad, pero esto igual no ha sido confirmado, por lo que sólo son datos preliminares, lo cierto es que no hubo personas heridas, ni vidas que lamentar.

Hasta el momento, las investigaciones continúan por parte de las autoridades para tratar de esclarecer este hecho, donde se desconoce si hubo o no detenidos, además se desconoce el monto de lo robado en esta sucursal de Monte de Piedad.

