Asaltan a joven y lo privan de su libertad en Playa del Carmen.

Un asalto con señales de violencia fue registrado en las inmediaciones de la colonia Luis Donaldo Colosio, en la zona centro de Playa del Carmen, donde un joven para ser robado fue privado de su libertad un par de minutos dentro de una cuartería.

Cerca de las 11:00 de la mañana, el ciudadano caminaba por la calle 52 con avenida 30 y 35 cuando los delincuentes lo interceptaron para meterlo por la fuerza a una vecindad y posteriormente despojarlo de sus pertenencias.

En el acto, los ladrones emprendieron la huida a bordo de una motocicleta, lleno de angustia y miedo, la víctima salió del sitio donde lo habían secuestrado y corrió solicitando ayuda a la primera patrulla que encontró sobre la avenida CTM.

Al ser entrevistado por elementos de la Policía Quintana Roo, el agraviado narró que pasaba sobre la calle antes citada y unos hombres lo amenazaron y metieron al interior de una cuartería, donde le quitaron sus cosas para darse a la fuga en dirección desconocida.

Los oficiales desplegaron un operativo de búsqueda en la zona hallando únicamente el vehículo con las características en la que los asaltantes escaparon, sin embargo, no fue asegurada pues la víctima no estaba totalmente seguro de ser esa la motocicleta. Los responsables no fueron detenidos.

