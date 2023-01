Artesanos dan 24 horas para dar solución a su petición en Chichén Itzá

Más de 70 Guías de turistas, ejidatarios y habitantes de las localidades de San Felipe, Pisté y Xcalacoop se reunieron esta tarde en los bloqueos de la zona, donde líderes del movimiento en contra del actual director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Chichén, dieron a conocer a la comunidad las pruebas de corrupción por parte del directivo.

Autoridades municipales y representantes ejidatarios dieron a conocer a través de una rueda de prensa, los avances sobre los acercamientos por parte del gobierno federal y de los directivos del INAH para establecer la mesa de diálogo, pero señalan que siguen sin escuchar su petición.

“Han tratado de mitigar y de apagar esta manifestación diciendo que somos unos cuantos, hoy estamos aquí para demostrar cuántos estamos enojados y buscando la justicia.”, señaló uno de los líderes del movimiento.

Este martes se cumple el cuarto día en el que la zona arqueológica de Chichén Itzá ha permanecido cerrada para el turismo y de acuerdo con la representante de los artesanos, la señora Silvia, hasta que las autoridades no cedan a una mesa de diálogo persistirán con este movimiento.

“Vamos a seguir aquí hasta que las autoridades competentes digan vamos a dialogar vamos a mover esto, ellos dicen que estamos violando la ley cuando no es así, son nuestros derechos por los que estamos peleando… Pero si no hay diálogo no vamos a ceder, nosotros estamos acostumbrados a estar en sol, en la lluvia, a tener hambre.”, señaló.

Mencionó que el pasado 28 de diciembre, se tuvo un diálogo con los directivos en donde no se llegó a un acuerdo, pues dentro de la propuesta era mover a los artesanos fuera de la zona arqueológica.

“Ellos quieren acomodarnos donde no nos puedan ver los turistas, quieren guardarnos. Estamos chiquititos del color de la tierra, feos, no quieren mostrarnos pero esta gente es la que hizo las pirámides y por lo tanto merecemos disfrutar de la herencia de nuestros ancestros.”, señaló.

Dan un día para dar solución

Debido a la falta de atención que se le ha dado a las peticiones que han realizado, ejidatarios, guías de turistas y artesanos han dado a conocer que si no obtienen una solución dentro de las próximas horas, tomarán otras medidas.

“Si en 24 horas no tenemos una posibilidad de solución, vamos a apretar las tuercas, pues no podemos estar así más días… vamos a tener que actuar de otra manera… estamos haciendo las cosas de forma correcta para que nos escuchen, pero si así no está funcionando o no les parece, nos obligarán a tomar otras medidas que no les van a gradar”.

Cabe mencionar que durante la rueda de prensa, se proyectaron las fotografías con las que se acusa al actual director del INAH en Chichén Itzá, de realizar desde su toma de protesta, actos corruptos al interior de la zona arqueológica.

