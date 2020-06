Arriesgan a adultos mayores durante cobro de programas federales

Una fila de más de 150 metros, en la vía pública, formaron beneficiarios de programas sociales federales, en su mayoría personas de la tercera edad, consideradas sector de riesgo en caso de COVID-19.

El proceso de entrega de recursos económicos de los programas sociales del Gobierno Federal continúa generando largas filas en la vía pública, frente a las instituciones bancarias, arriesgando a que los beneficiarios, en su mayoría personas de la tercera edad, contraigan COVID-19.

Un ejemplo de lo anterior fue la institución financiera ubicada en la confluencia de las avenidas Álvaro Obregón y Benito Juárez, en la colonia Centro, de Chetumal.

Este miércoles se desarrolló una fila más de 150 metros de largo con personas que, por momentos, no mantenían la llamada “sana distancia” y en algunos casos sin cubrebocas.

Amenazan a beneficiarios

Los beneficiarios eran hombres y mujeres por igual, aunque en su gran mayoría adultos mayores procedentes de comunidades rurales de Bacalar y Othón P. Blanco.

Era tal el descontrol que los Servidores de la Nación, es decir trabajadores de la secretaría del Bienestar responsable de coordinar el proceso de pago, tuvieron que recurrir a las amenazas para que se lograra la “sana distancia”.

En determinado momento advirtió que no entregaría más fichas para el cobro de beneficios sociales si la gente no dejaba de acercarse y no respetar la distancia entre ellos.

La fila daba "vuelta" a la avenida y se prolongaba decenas de metros.

Vale la pena mencionar que los problemas ocurrían hasta el final de la fila, donde los beneficiarios de los apoyos manifestaban preocupación por el hecho que tardarían varias horas para lograr cobrar su apoyo.

Además, lamentaban que no contaban con servicio de sanitario, además de que, por encontrarse a la intemperie, acabarían mojados porque era evidente que se avecinaba una precipitación pluvial, lo que al final ocurrió.

