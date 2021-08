Arribarán a Cozumel alrededor de 400 cruceros en el segundo semestre del año

El presidente municipal de Cozumel Pedro Joaquín Delbouis que la reactivación de la industria de cruceros es un hecho en Cozumel, esto por al anunciar que en el segundo semestre del año, y de acuerdo a la programación de las navieras, se espera el arribo de aproximadamente 400 cruceros a este polo turístico.

Pedro Joaquín hace entrega de una placa de reconocimiento al capitán del "Independence of the Seas", Michael Lindberg

Ante la actividad del sector turístico de cruceros el presidente municipal dio la bienvenida al crucero “Independence of the Seas”, de la compañía Royal Caribbean, que atracó por vez primera en esta etapa del proceso de pandemia por Covid-19, además de manera simultánea el crucero “Adventure of the Seas”, desembarcó a turistas en el mismo muelle SSA México.

“Hoy en Cozumel tenemos la visita del Independence of the Seas, que zarpó del puerto de Galveston y es el primer barco de la Royal Caribbean que llega a la isla partiendo de Estados Unidos. Se suma a la oferta que la naviera tiene para visitar la isla y confirma que el turismo de cruceros vuelve a ser una opción para los viajeros”, informó Pedro Joaquín Delbouis.

Subrayó que el día de mañana, por primera vez desde que empezó la pandemia, arribarán a Cozumel tres cruceros en un mismo día; el Celebrity Equinox, Carnival Vista y Carnival Breeze.

“Tendremos una postal que hace muchos meses no se veía y que, sin duda, los cozumeleños ya anhelábamos”, puntualizó Pedro Joaquín

En este sentido, el presidente municipal dio a conocer que, según las agendas programadas de las navieras, antes de que finalice el año 2021, Cozumel recibirá unos 400 cruceros con lo que se continuará avanzando en la reactivación económica y la generación de empleos en beneficio de la población local.

Aseguró que continuará fortaleciendo los lazos y compromisos que permitan el crecimiento de la industria, entre algunas otras acciones que se han implementado para diversificar el turismo.

Durante los protocolos de bienvenida el Pedro Joaquín hizo la entrega de una placa de reconocimiento al capitán del Independence of the Seas, Michael Lindberg, en presencia de Alastair Crawford, Director de la Royal Caribbean; Rodolfo Barrón Ávalos, Gerente de Operaciones de la terminal SSA México; Enrique Arturo Ponce de León, Comandante del Sector Naval; Pedro Hermosillo López, Director de Turismo Municipal y Pablo Aguilar Torres, representante del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo en Cozumel.

