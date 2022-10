Arribarán 22 cruceros a las costas de Quintana Roo durante esta semana

A través del reciente informe emitido por la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), se ha dado a conocer que durante la semana 43 del 2022 (del 24 al 30 de octubre), se espera el arribo de 22 cruceros internacionales a las costas de la isla de Cozumel.

Durante la semana anterior, la Apiqroo registró el arribo de tan solo 15 cruceros internacionales, por lo que la cifra de esta semana ha sido de las más elevadas en lo que va del mes de octubre.

M/S Disney Fantasy, Norwegian, Liberty of the Seas, Carnival Paradise, Grandeur of the Seas, Allure of the Seas, Carnival Conquest, entre muchas otras líneas navieras, serán las que arriban a las terminales internacionales: Cozumel SSA México y en la Puerta Maya.

De acuerdo al comunicado emitido por el organismo naviero, en los días donde se podrá ver un mayor flujo de turistas arribando a las costas del Caribe Mexicano serán el miércoles 26 y jueves 27 de octubre. Hasta el momento, no se han registrado arribos durante el domingo 30 de octubre en ninguna de las terminales.

Arribos en lo que resta del año

Durante los años que duró la pandemia por covid-19, se detuvo la actividad de los cruceros en la isla de Cozumel, poco a poco se ha ido retomando el posicionamiento de años pasados.

De enero a septiembre del 2022, hubo 1,112 arribos de cruceros, lo que representa alrededor de 2 millones 700 mil pasajeros, mientras que el 2021 cerró con 353 cruceros en los que arribaron en los muelles de Puerta Maya, Punta Langosta y SSA México tan solo 150 mil pasajeros.

“Se estima cerrar este 2022 con 1,184 arribos y casi 3 millones de pasajeros en Cozumel, un 340% arriba de lo que fue el año pasado”, señaló Vagner Elbiorn Vega, director de la Apiqroo.

Luego de la reactivación de la actividad de cruceros en el país, a principios de este 2020, Cozumel y Mahahual fueron parte de los puertos que recibieron un mayor número de turistas en México, lo que representó un buen ingreso económico en el sector turístico de Quintana Roo.

