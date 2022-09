Arrancan los Panamericanos de Patinaje Artístico en Cancún

El Poliforum Benito Juárez abrió oficialmente sus puertas al Campeonato Panamericano de Patinaje Artístico, recibiendo en sus instalaciones a 175 patinadores de seis países del continente americano, quienes competirán por un lugar clasificatorio a los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Bajo la coordinación del World Skate América, el campeonato continental se llevará cabo del 2 al 5 de septiembre desde las instalaciones del polideportivo de la ciudad de Cancún ubicado a un costado del Centro de Alto Rendimiento de la ciudad.

Para obtener un puesto en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, se competirá en las pruebas libre damas y libre varones, donde únicamente se asignan 16 cupos distribuidos de la siguiente manera: 7 cupos para damas y 7 cupos para varones, al ser la sede del siguiente años, chile tendrá asignado sólo 2 lugares.

Este jueves 01 de septiembre, se llevó a cabo el proceso de acreditación de los competidores y se abrió la pista de patinaje para que los deportistas pudieran entrenar por bloques de acuerdo a sus categorías. Desde las 05:50 de la mañana, las primeras en salir a la pista fueron las categorías menores.

A partir de las 04:00 de la tarde, se dará inicio con la competencia de figuras obligatorias, una prueba que para algunos de los atletas como las ecuatorianas Mika Sambrano y Valeria Masía, representa un gran reto tanto de coordinación, de equilibrio y fuerza en todo el cuerpo.

“La prueba en figuras obligatorias consiste en seguir la forma de un círculo, pero no tienes que salir en los más mínimo de la línea y conservando una buena postura, es más complicado de lo que parece porque debes de tener fuerza en las piernas, en los brazos y buen equilibrio”.

Será este viernes 02 de septiembre, cuando los deportistas inicien con las competencias de las categorías danza obligatoria y libre en las modalidades, básica, intermedia y avanzada, libre, así como Free Dance y Danza en pareja.

¿Qué esperan las competidoras de esta edición?

Talento, porte y resistencia, son algunas de las cualidades que muchos de las habilidades que comparten los competidores de esta disciplina, mismas que pondrán a prueba para ganarse uno de los codiciados lugares del siguiente año.

Los entrenamientos previos a las competencias, permiten a las competidores relacionarse con las dimensiones de la pista, pero además les permite dimensionar el grado de competitividad al que se enfrentan.

Si bien la inspiración puede surgir de cualquier lugar, para algunas patinadoras como Mika Sambrano y Natalia Itzayana, explican que su incursión al mundo del patinaje surge como inspiración de la famosa serie de Disney Channel Latinoamérica “Soy Luna”, donde la protagonista comparte su pasión por el patinaje y el baile.

“Es una competencia rígida, se ve que va a estar muy peleada. Mi objetivo es dar lo mejor y ganar un lugar del clasificatorio, yo me acuerdo que comencé a patinar por “Soy Luna” y desde siempre ha sido mi mayor inspiración”.

Mika Sambrano, Ecuador

“Me siento muy feliz de estar en esta competencia, hay muchas que sí lo hacen muy bien y he hecho muchas amigas de diferentes países…aunque sean muy buenas, aún así quiero llegar dentro de los 3 primeros lugares”.

Isabella Arantza, Yucatán

“Esta fuerte la competencia, hay niñas muy talentosas la verdad y estoy muy emocionada. Yo me inicié en el patinaje cuando empezó el programa “Soy Luna”, de hecho mi mamá me prestó su patines y los pinté. Empecé a practicar y luego me inscribieron a clases de patinaje

Natalia Itzayana, Ciudad de México

“Es increíble ver que en esta competencia hay mucho más atletas que en las competencia pasadas, dentro de mis objetivos para esta competencia es superar mi puntuación de 20.40, pero si en el intento se logra un lugar dentro de los juegos de Santiago es bien recibido, pero mi objetivo es superarme a mi misma”

Fabiana Chang, Paraguay

