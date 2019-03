Arranca rescate de imagen urbana en Villas Otoch Paraíso

“Todos los días estamos escuchando de viva voz a los ciudadanos y no están solos, no están abandonados, estamos haciendo un trabajo fuerte en el tema de la limpieza con un equipo importante de Servicios Públicos Municipales, destacó la Presidente Municipal, Mara Lezama.

Al instruir la realización de labores de remozamiento y renovación de las zonas de uso común en la Supermanzana 259, la Primera Edil señaló que estamos todos trabajando y lo importante es que vamos a continuar con los recorridos para poder regresarle a toda la gente está sensibilidad y recobrar la paz”.

Arranca rescate de imagen urbana en Villas Otoch Paraíso

Es así que la Dirección de Servicios Públicos Municipales lleva a cabo labores de limpieza general en ese sitio, donde se encuentra el fraccionamiento Villas Otoch Paraíso, como parte del compromiso cumplido de la Presidente Municipal, Mara Lezama, de rehabilitar los espacios públicos de la zona, en beneficio de sus habitantes.

El director general de Parques y Áreas Jardinadas, Ricardo Hernández Montiel, informó que este día iniciaron las labores con aproximadamente 190 elementos de la dependencia, quienes realizaron acciones tales como limpieza general, chapeo, poda, pintura de juegos infantiles, barrido y recolección de desechos sólidos; esto, en tres parques de la zona, así como en pasillos, andadores, estacionamientos, áreas de uso común y camellones, por mencionar algunas áreas.

Además, destacó que estas acciones también forman parte del programa de Rescate de Espacios Públicos para Prevenir y atender la Violencia de Género, que se realiza de manera permanente; en este caso, señaló que estarán realizando estas labores también mañana viernes, a fin de hacer un barrido completo al fraccionamiento.

Al respecto, ciudadanos de Villas Otoch Paraíso agradecieron las labores de limpieza que se realizan en estos parques y espacios de uso común.

El ciudadano Emilio de los Santos, comentó que los parques son sitios donde se reúnen familias, por lo que estas labores inspiran seguridad y confianza a los ciudadanos. “La verdad se ve que están poniendo a trabajar los impuestos, que no olviden las áreas recreativas, no hay nada como tener un área limpia, eso inspira confianza y seguridad en el parque; lo único que puedo decir es gracias por esta gran labor que están haciendo, me parece muy bien”, declaró.

Epifanía Rendón Peña, habitante de la zona, manifestó: “Está muy bien que esté siempre limpio para que eviten que se meta gente a robar; muy bien lo que están haciendo, bien para todos, porque nos ayuda a que haya seguridad”.

La vecina María Isabel Itzá Delgado, dijo que desde que adquirió la casa nadie había realizado la limpieza de los parques: “El parque es un lugar donde podemos tomar aire fresco, en un espacio limpio, ya lo podemos usar con mayor frecuencia, aparte para los niños es más seguro, ya no se cortan con algo, con botellas o ramas de árboles secas. Gracias”.