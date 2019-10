1 /5 Arranca la 17ª Edición México Cumbre de Negocios en Cancún Arranca la 17ª Edición México Cumbre de Negocios en Cancún Arranca la 17ª Edición México Cumbre de Negocios en Cancún Arranca la 17ª Edición México Cumbre de Negocios en Cancún Arranca la 17ª Edición México Cumbre de Negocios en Cancún

Teniendo como lema este año “Una fórmula para el crecimiento de México: Innovación+Inclusión+Confiabilidad” dio inicio en el Centro Internacional de Convenciones de Cancún la 17ª Edición México Cubre de Negocios la cual fue inaugurada por el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, quien estuvo acompañado del presidente de este evento Miguel Alemán Velasco.

En esta edición participarán cerca de 100 panelistas expertos en temas de economía global y negocios provenientes de países como España, Estados Unidos, México, Hong Kong, Corea, Canadá, Francia, así como representantes de empresas con prestigio mundial estarán discutiendo diferentes temas relacionados con la evolución del sector empresarial.

En su discurso de bienvenida, Miguel Alemán destacó la necesidad de apostar por la innovación en México y dar paso a la inteligencia creativa, buscar la manera de inventar con los recursos naturales de cada región del país, además de dar mayor apoyo a los jóvenes emprendedores, ya que solo de esta manera se podrá conseguir un crecimiento económico sólido sin depender de nadie más.

“En un mundo donde no existe inversión como debe ser para invertir en el desarrollo, se debe apostar por la innovación para lograr inventar algo que permita invertir y reinvertir, México debe crear tecnología, no comprarla, quiero dejar algo claro, si no existe innovación no habrá inversión en el país”, declaró.

Por su parte, el titular del ejecutivo en el estado destacó que Quintana Roo es un aliado confiable para el crecimiento y la innovación al tener actualmente una economía en constante evolución con una tendencia a la alza, permitiendo con ello generar oportunidades de negocios, derivando ello en la generación de más empleos como ocurrió el año pasado cuando la entidad ocupó el primer lugar nacional en este rubro con más de 43 mil nuevos trabajos.

“La economía de nuestro estado sólo puede fortalecerse cuando se le impulsa y se desarrolla el conocimiento, por eso es importante dejar a un lado los modelos tradicionales de administración y empezar a considerar la innovación como una herramienta para fomentar la competitividad económica, el reto no es menor pero vamos avanzando con paso firme”, expresó el mandatario estatal.

Del 20 al 22 de octubre la 17ª Edición México Cubre de Negocios se desarrollará en Cancún colocando a la ciudad en la mira del sector empresarial en territorio nacional y el mundo.