Arranca el tianguis en Cancún luego de semanas de estar sin función

Con todos los protocolos sanitarios, abrieron los tianguis en Cancún, luego de casi dos meses sin actividad, hoy por fin los comerciantes tendrán de nuevo un ingreso, sin embargo hay que destacar que no la afluencia de personas no fue la misma, pues entraban uno por uno a través de un filtro sanitario.

Los tianguistas que iniciaron hoy sus actividades son los que están en las Supermanzana 228, 239 y Tierra Maya de Cancún, donde se podía observar movimiento de personas, las cuales para ingresar tenían que pasar por un túnel supuestamente sanitizante, además de llevar puesto cubrebocas, ya que es obligatorio.

Recordemos que los tianguis que no abrirán son los siguientes:

Lunes: Vista Real (vespertino), Villas Otoch Paraíso (vespertino) y Paseos del Mar (vespertino). Martes: Región 96 (matutino), Fraccionamiento Cielo Nuevo (vespertino) y Villas del Mar (vespertino). Miércoles: Región 225 (vespertino), Región 99 (matutino) y Villas del mar Plus (vespertino). Jueves: Región 94 (matutino), Región 91 (vespertino) y Paseos del Mar (vespertino). Viernes: Villas Otoch (vespertino). Sábado: Región 96 (matutino) y Región 227 (vespertino). Domingo: Región 225 (matutino) y Villas Otoch “Torito” (vespertino)

Tianguis de vuelta a Cancún

Así lo dio a conocer el líder de la ”Unión de Tianguis y Comerciantes Ambulantes del Estado de Quintana Roo A.C.”, Melitón Ortega, esto debido a que se encuentran en zonas de alto contagio, que hace unos meses anunció el gobierno del Estado de Quintana Roo y para evitar un rebrote, fue que se tomó esa decisión.

En este sentido también acordaron, que habrá productos que no se podrán vender en días determinados, por ejemplo, el martes será de gastronomía, pero el miércoles ya no, los puestos no se pondrán y se les dará “descanso”, a continuación el rol de descanso obligatorio por giro de trabajo.

Aunado a esto, recordemos que, a pesar de que los tianguis abrirán de nuevo, las medidas sanitarias serán las mismas, es decir, el uso obligatorio de cubrebocas, tanto el cliente, así como el vendedor, gel antibacterial en cada puesto, tapetes con cloro, sana distancia entre cliente y comerciante, además de que no está permitido llevar niños.