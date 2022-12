Arquera quintanarroense apunta a una plaza olímpica

Del 13 al 18 de diciembre de 2022 se llevó a cabo el XLVIII Campeonato Nacional Bajo Techo 2022 de la disciplina en Tiro con Arco, el cual logró convocar a 450 arqueros especializados en la modalidad de Arco Recurvo y Arco Compuesto de toda la República Mexicana.



Durante este campeonato realizado desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la cancunense Ana Laura Vázquez Saucedo, tuvo una destacada participación, pues durante la jornada deportiva para esta disciplina, se colocó en el sexto lugar de la clasificación general de dicho campeonato.



Es así, que Vázquez Saucedo ahora forma parte del top 10 a nivel nacional en la categoría Mayor Femenil en Arco Recurvo.



“Fue una buena experiencia, fue un gusto para mí volver a competir a nivel nacional, ya tenía un tiempo que no lo hacía, tuve una pequeña falla con mi repisa, pero estando ahí me ayudaron a solucionarlo y en cuanto a las rondas en el primer día me fue bien, después entré en Octavos de Final y gané 6-0.”



La joven quintanarroense cuenta con previa experiencia en competencias a nivel nacional y durante los cinco días de competencia de este campeonato que se realizó en el gimnasio Nuevo León Unido del Centro de Alto Rendimiento, obtuvo su pase al campeonato nacional de exteriores el cual se realizará durante el mes de marzo del 2023.

Competirá por un lugar en las olimpiadas





Cabe mencionar que este campeonato se encuentra avalado por la Federación Mexicana de Tiro con Arco y que además será clasificatorio de pre selección nacional y marcará el inicio del proceso de selección para los próximos Juegos Olímpicos que se realizará en París del 2024.

“Sentí que tuve una buena preparación, y eso es lo que vengo buscando para tener un buen fogueo antes del próximo año, ya que mi meta es entrar en el proceso para los Juegos Olímpicos”, dijo.

La cancunense se ha convertido en la primera arquera mexicana en asistir a tres Mundiales Juveniles de Tiro con Arco, tras representar a México en Rosario, Argentina 2017, Madrid, España 2019 y Wroclaw, Polonia 2021.

