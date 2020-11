Armando Hernández regresa a 40 y 20 y visitará Cancún en próximas fechas

El reconocido actor mexicano Armando Hernández que ha dado vida a múltiples personajes del cine y de la comedia nacional en general regresa a la televisión con dos nuevas temporadas de la serie 40 y 20, en donde ahora se ha convertido en un personaje permanente a petición del público y que veremos aún más en esta producción protagonizada por Mauricio Garza.

“Me encuentro muy bien, muy contento y muy agradecido, ya estaba en la serie e hice unas apariciones pero ahora en estas nuevas temporadas cinco y seis, el Brayan (su personaje) cobra fuerza y se mete hasta la cocina”, comento en exclusiva para La Verdad Noticias.

Armando Hernández regresa como titular a 40 y 20

El actor ha logrado interpretar personajes icónicos como Julio César Chávez en la serie El César, Faquir en Los Héroes del Norte, Genaro en Amarte Duele, Carlos Trejo en Cañitas y Alebrije en Clase 406, sin embargo el Brayan Danielle de 40 y 20 se ha consolidado como un nuevo favorito y nos explicó el porque de sus aciertos en el espectáculo.

“Siempre lo he dicho, es un trabajo en conjunto con el director, con nuestro capitán que es Gustavo Loza (Director de 40 y 20), eso facilita el poder presentar un buen personaje, tener el conocimiento y la preparación y la libertad de poderle imprimir la escencia propia y de repente estos personajes son bien identificados, hay que ser, agradecido”, señalo Hernández.

En su largo recorrido por la televisión a través de series y de telenovelas y en el cine con éxitos de taquilla, los mexicanos sentimos que conocemos a Armando de toda la vida, sin embargo al preguntarle que es lo que le gusta más, si hacer drama o comedia, su respuesta nos sorprendió ya que es especialista y un maestro en ambos géneros.

El consolidado actor regresa a la televisión mexicana

“Te voy a ser honesto, no es fácil la comedia pero me siento como pez en el agua, son retos para mi, me gusta el drama pero poder hacer reír me da este confort, me encanta, te permite estar jugando constantemente, yo lo veo ya como una forma de vida”, nos confesó Armando Hernández.

Entrevista exclusiva con el actor Armando Hernández

Ahora se encuentra en promoción de la temporada 5 y 6 de 40 y 20 que se estrenará el próximo 20 de noviembre y que a partir de esa fecha se transmitirá los martes y jueves después del noticiero, sin embargo también nos adelantó que visitará la ciudad Cancún en donde pasará las fiestas de fin de año, ya que este 2020 terminó con mucho trabajo y éxito.

“Me mantengo en Me Caigo de Risa que cumplimos ya 6 temporadas, me mantengo allí con esa gran familia, terminé una serie El asesino del olvido que se vio afectada por la pandemia y tuvimos que retomar hace poco y nos veremos mucho en 2021, a pesar de la pandemia, me siento afortunado, el caribe me espera”, dijo en exclusiva.