Arma Beristain informe de novela

La alcaldesa de Solidaridad presumió logros ajenos y ocultó los serios problemas en que ha sumido a Playa del Carmen

Sin respetar las normas de la nueva normalidad, evitando usar cubrebocas y además presumiendo el trabajo, obras y logros de los gobierno de México y de Quintana Roo, Laura Beristain recurrió otra vez a la magia del video para simular la corrupción, transas y negocios que ha hecho en contubernio con sus hermanos.

Sin empacho, la alcaldesa presumió las 18 obras realizadas por el gobierno federal en Solidaridad, entre ellas las que el presidente Andrés Manuel López Obrador no pudo visitar en su gira del 2 de febrero pasado, porque no habían sido terminadas.

La alcaldesa no respetó las normas de salud impuestas por la pandemia, arriesgando a sus invitados al no usar cubrebocas mientras les repartía el texto del balance

Incluso, la polémica alcaldesa, quien se ha visto envuelta en escándalos de corrupción, restó trascendencia al acto, al presentar su balance en una sesión ordinaria de Cabildo, y no es una solemne, como se ha hecho costumbre en este tipo de eventos.

Anteponiendo su ego a las medidas sanitarias, la alcaldesa reunió en el Teatro de la Ciudad, que ha propuesto llamar Leona Vicario aunque el Cabildo no lo ha aprobado, reunió a un gran número de personas, cuyos aplausos delataban su presencia en el recinto de 401 metros de extensión.

Aunque Beristain aseveró estar guiada por los principios marcados por López Obrador, de no mentir, no robar y no traicionar, la alcaldesa aseveró que en el teatro donde hizo su informe, mintió al asegurar que Solidaridad tiene la mejor policía del país.

Sin embargo, la corporación ha sido marcada por la corrupción, presumiendo una baja a los índices delictivos, aunque Solidaridad es el municipio segundo con mayor incidencia en diversos delitos, como homicidios, con 159 casos que han sido perpetrados bajo el mandato de su cuñado Jorge Robles Aguilar en la Policía Municipal.

Incluso, elementos de la corporación fueron denunciados por extorsionar a un periodista de Chile, quien hizo público el maltrato de los agentes de Jorge Robles Aguilar, cuñado de la alcaldesa Beristain.

Además, los crímenes como el narcomenudeo, violencia familiar y violaciones, han registrado un incremento, pese a la pandemia.

La alcaldesa usó a su pareja sentimental, Karla Robles, para el video que presentó para su informe

La alcaldesa además privatizó las calles de Playa del Carmen, con la instalación de parquímetros en sus calles.

Con sombrero ajeno

La alcaldesa no solo destacó los logros de estas 18 obras federales realizadas por la Sedatu, sino que incluso presumió las obras inducidas por la Fonatur a través del proyecto del Tren Maya, y de la misma Secretaría de Turismo.

Entre los logros señalados por la alcaldesa, destacan obras hechas por la federación y Quintana Roo, y algunas de su gobierno

Además, destacó las obras realizadas por el gobierno de Quintana Roo, entre ellas la donación del Centro de Formación Deportiva por parte del Cojudeq, además de la reconversión de dos hospitales por parte del gobierno de Quintana Roo.

También presumió que el gobierno federal invirtió 17 millones de pesos en el Forum y los 15 millones en la pista de tartán.

Presume sus transas

Pero de lo que no habló la alcaldesa fue los números contratos por adjudicación directa a sus amigos y a quienes se han convertido en sus cómplices para operar los moches de las obras realizadas.

Destaca el descarado robo a través de la empresa fantasma Xoanxum, que realiza las obras de la Quinta Avenida, que ha significado un despilfarro de más de 117 millones de pesos, además de la irregular conexión de una red de gas natural sobre la calle turística más famosa de Playa del Carmen.

Beristain "presumió" el destrozo en que ha sumido la icónica Quinta Avenida, que ahora tendrá en sus entrañas una red de gas natural que los ciudadanos rechazan

A la fecha los trabajos llevan un prolongado retraso y no han podido ser concluidos.

Pero la empresa fue creada robando la identidad de dos adultos mayores, quienes no están enterados de la millonaria transa que hizo Beristain a sus costillas.

Otras de las transas que han marcado al gobierno de Beristain fue la asignación de contratos para el combate del sargazo a una empresa que había sido descalificado, y que a pesar de no ser solvente, le entregó 70 millones de pesos en contratos.

Roban hasta a los necesitados

Aunque la alcaldesa presumió la entrega de despensas a los afectados por la pandemia, Beristain no hizo referencia alguna al robo y saqueo que se hizo de las mismas, ordeñándolas para hacerlas pasar como “más” despensas.

Las despensas entregadas en la pandemia fueron saqueadas antes de ser entregadas

Y mientras la alcaldesa destaca como propios logros ajenos, cabe destacar además que la alcaldesa entregó un programa de prevención del delito a una empresa de cómputo, que carece de experiencia y que solo operará una serie de conferencias en dos colonias de Solidaridad.

Y en un afán por mantener a sus hermanos en el saqueo de las arcas de Solidaridad, la alcaldesa buscó, sin éxito, imponer a su hermano Juan Carlos como representante municipal del Tren Maya, lo que descartó el gobierno federal.

Te puede interesar: Pide AMLO proceder contra Beristain

Tal ha sido el desastre de Beristain, que ante los señalamientos de un desfalco por 39 millones de pesos, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que es necesario proceder contra la alcaldesa y sus desfalcos.

Su descrédito es tal, que hasta los partidos Morena y PT, que la llevaron a la alcaldía, no han accede a sus pretensiones de ser de nuevo candidata a la alcaldía, pues la ven por escasas posibilidades de ganar una elección.

