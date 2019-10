Probabilidad baja de desarrollo ciclónico en Quintana Roo

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo emite un aviso muy importante para toda la población en general del clima que se generará debido a la amplia área de baja presión ubicada en superficie en el oeste del mar Caribe, entre la isla de Jamaica y la Península de Yucatán, presenta una probabilidad baja de desarrollo del 10 por ciento en un sistema ciclónico, se le asocia una onda tropical ubicada al norte de la porción este de Honduras y sobre Nicaragua y Costa Rica; están generando la entrada de humedad hacia la Península de Yucatán y Quintana Roo, provocando temperaturas muy calurosas en horas del mediodía, nubosidad variable con lluvias acompañadas de chubascos y actividad eléctrica sobre algunas zonas, más frecuentes por la tarde o noche.

En Cancún el clima será de caluroso a muy caluroso con vientos variables fijándose al noreste de 10 a 20 kph., con algunas rachas ocasionales fuertes en área de tormenta, con temperaturas de 36 a 38°C, con mínimas de 23 a 25°C.

Se invita a quienes pasen demasiado tiempo en el sol a tomar muchas agua, hidratarse constantemente esto debido a que la Sensación térmica máxima será de 40ºC, lo que puede ocasionar mucha deshidratación.

La COEPROC recomienda no exponerse al sol principalmente a horas del mediodía, procurar vestir ropa de color claro, usar gorra o sombrero con el fin de evitar quemaduras por la exposición a la radiación solar y a los golpes de calor o deshidrataciones, así como la de tomar la mayor cantidad de líquidos; consumir frutas y verduras ricos en vitamina c.

Cabe mencionar que el huracán “LORENZO”, Categoría “UNO”, según la escala Saffir-Simpson, del Océano Atlántico; se localiza las 05:00 horas el día de hoy, en las coordenadas 42.3° grados latitud norte y 29.4° longitud oeste, aproximadamente a 355 kms., al nor-noreste de Flores Island in the western Azores, se mueve al noreste (40° grados) a razón de 69 kph, con vientos máximos cerca del centro de 150 kph, por su lejanía y dirección de movimiento no representan ningún riesgo para las costas nacionales, se le da seguimiento.