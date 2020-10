Árboles en la SM 22 de Cancún un peligro mortal tras el paso de Delta

Después de una semana con un clima muy intenso tras el paso de la tormenta tropical Gamma y el huracán Delta sobre la ciudad de Cancún, muchos árboles se cayeron o peor aún se encuentran sensibles en sus raíces o solo se ladearon, estos últimos representan un peligro mortal constante en el centro.

En el primer cuadro de la ciudad, específicamente en la Supermanzana 22, donde se encuentra el Parque de las Palapas, se pueden apreciar muchos árboles “sentidos”, otros derribados y otros recargados en paredes, esto claramente representa un serio problema para los transeúntes.

El árbol se encuentra en una propiedad privada

“Si me da miedo, pero pues es el pasillo que me lleva al trabajo, en este momento no creo que se venga abajo pero uno nunca sabe cuando suceden esas cosas'', mencionó Alejandra Córdoba, quien pasa varias veces al día en el camino en donde se ubica un árbol a punto de colapsar sobre una barda parcialmente destruida.

Peligrosos árboles caídos en Cancún

El panorama es similar en el resto de la ciudad en donde aún se encuentra muy suelta la tierra tras las grandes cantidades de agua que han caído en las últimas dos semanas, se recomienda mantener mucho cuidado y estar alerta y de necesitar ayuda solicitarla a las autoridades correspondientes.

La imagen del centro de Cancún ha cambiado

Los árboles nativos suelen ser más resistentes en el caso de fuertes vientos por huracanes, ya que los años de evolución han permitido que sean las plantas étnicas mejor adaptadas ante esta situación, las especies introducidas como el Ficus, Flamboyán, Almendro y Pinos, no suelen resistir los vientos de tormenta.