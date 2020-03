Aprovechan TEMOR por Coronavirus en Cancún para vender cubrebocas hasta en 600 pesos

No cabe duda que en Cancún existe gente capaz de aprovechar cualquier momento, no importando de la situación, para intentar obtener beneficios económicos utilizando el temor causado por alguna nueva enfermedad, en este caso el coronavirus, ofreciendo en grupos de Facebook paquetes con 12 piezas de cubrebocas en la nada despreciable cantidad de 600 pesos, cuando en las Farmacias o Supermercados el precio oscila entre los 60 y 100 pesos, dependiendo la marca.

En las publicaciones donde ofrecen los cubrebocas, los internautas intentan vender sus productos manejando la presión psicológica de ciudadanos en Cancún temerosos antes la presencia del coronavirus confirmada, y piden no exponerse a un posible contagio saliendo a buscar este tipo de productos, ofreciéndoles la opción de enviárselos.

“No se arriesguen a salir de tu casa buscando comprar cubrebocas para protegerte del Coronavirus, mejor espéralo en la seguridad de tu hogar sin exponerte, te lo enviamos a cualquier parte de Cancún”, refiere la publicación.

Te puede interesar: Cancún, surgen memes tras brote de coronavirus y compras de pánico

Los cubrebocas están por las nubes en Cancún

Cabe destacar que este tipo de publicaciones tienen cuentan con cientos de reacciones y decenas de pedidos en diferentes puntos de Cancún, ofreciendo hasta un dinero extra por hacerlos llegar en el menor tiempo posible a los hogares donde realizaron su pedido.

“Me interesa mucho comprar los cubrebocas, por favor dime donde se les puede realizar el depósito y si pueden enviarmelos en el menor tiempo posible, me urgen, aunque me cobren más, no importa, pero desde cuando estoy buscando pero están agotados, vivo muy cerca del centro de Cancún o díganme dónde puedo verlos, me interesa mucho la verdad”, mencionan quines los venden.

Más notas de Quintana Roo AQUÌ

El 14 de marzo fue confirmado por la autoridades de Quintana Roo y Cancún el primer caso positivo de coronavirus, siendo una mujer de 71 años, la cual llegó al Caribe Mexicano proveniente de Italia, situación que en las redes sociales desató incertidumbre, así como temor entre varios habitantes del municipio.