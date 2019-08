Apps para pedir comida fomentan la informalidad en Cancún: Canirac

El auge de las aplicaciones móviles para pedir comida a domicilio en la ciudad de Cancún, ha fomentado la informalidad comercial, denunció la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

Marcy Bezaleel Pacheco, presidente de la Canirac Cancún, expresó que desde hace un par de meses, los negocios de comida rápida han proliferado en la ciudad y a diferencia de los restauranteros, ellos no pagan impuestos o reciben visitas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), por ejemplo.

“Los restauranteros pagamos muchos impuestos y estas personas no lo pagan, entonces es como los informales, siempre estamos en contra de ellos porque a ellos no les llega Cofepris, a ellos no les llegan los impuestos, ellos no pagan impuestos sobre nómina, o sea si es diferente”, puntualizó el empresario.

Señaló que estos establecimientos también restan una parte del mercado, pues la mayoría de estos negocios “informales”, se ubican desde casas, es decir, se trata de pequeños emprendedores que a través de las aplicaciones distribuyen sus productos.

“Nos quita bastante ya que al final del día esto es fast food, o sea es comida rápida, entonces todas estas personas que trabajan como auto empleados en sus casas, pues hacen hamburguesas, son boneless, enchiladas, son chilaquiles, entonces si nos quita”, expresó.

No obstante, el presidente de la Canirac Cancún reconoció que dichas aplicaciones para solicitar comida, también han servido para poder diversificar el modo de venta de los restauranteros y, además, han ayudado para reponerse de la baja ocupación hotelera y altos cobros que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha aplicado.

Respecto al número de afiliados que usan estas aplicaciones, Marcy Bezaleel Pacheco señaló que de las 270 empresas afiliadas a la Canirac, el 75% trabaja con plataformas como uber eats y rappi, la última favorita de los establecimientos por sus bajos cobros de comisión.