Apoyan liberación de Mario Villanueva

Mario Villanueva afirma que hay consigna en su contra para frenar su indulto o prisión domiciliaria

Tras el fallo de la magistrada Angélica Marina Díaz Pérez de negarle la prisión domiciliaria al exgobernador Mario Villanueva Madrid, diversas voces se han manifestado por apoyar su liberación, y hay quienes consideran que el fallo es de mala fe.

El senador José Luis Pech ofreció una conferencia de prensa en la que anunció que insistirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que otorgue el indulto a Villanueva Madrid o se le conceda la prisión domiciliaria.

José Luis Pecha afirmó que el Poder Judicial tiene revancha política contra Mario Villanueva

“No hay duda que el sistema judicial mexicano debe ser depurado seriamente, pues es injusto y de mala fe que enfermo y a sus 70 años, un juez niegue a Mario Villanueva la prisión domiciliaria para que termine su proceso judicial”, destacó Pech.

La magistrada Angélica Marina Díaz Pérez es titular del Segundo Tribunal Unitario del Segundo Distrito con sede en Toluca, Estado de México, y fue quien desde un inicio ha condenado a Villanueva Madrid a presidio, pese a las pruebas a su favor.

Angélica Marina Díaz Pérez es la magistrada que negó la libertad a Villanueva Madrid

Incluso, Pech informó que la Secretaria de Gobernación le ha puesto defensor de oficio a Villanueva para seguir su caso.

“Los quintanarroenses no podemos quedarnos callados; tal parece que hay una reticencia del Poder Judicial o hay intereses creados que impiden que aunque se demuestre que está mal de salud, que ya cumplió más de 70 años, que lleva compurgados casi más de 20 años de cárcel, no se le quiere otorgar el beneficio de que pueda concluir el proceso judicial en su domicilio”, cuestionó Pech.

Venganza

El senador recordó que el presidio de Villanueva se debió a diferencias con el expresidente Ernesto Zedillo

“Quiero recordarle que en el sexenio anterior el gobierno trabajaba para los intereses de afuera, el pleito que el ingeniero Villanueva tuvo, particularmente con uno de los propietarios del propietarios de Banamex, con Roberto Hernández, era un pleito de todos conocido por problemas de tierras que existían en Quintana Roo”, recordó Pech.

Mario Villanueva afirma que Roberto Hernández tenìa intereses en terrenos de Quintana Roo, y al no acceder, el expresidente Zedillo ordenó proceder contra él

Resaltó que esos intereses pueden pesar todavía para hacer una venganza política.

“Por esto que hacemos esta petición formal y consideramos que hay una especie de venganza de parte del Poder Judicial, y por eso estamos diciendo en el texto estamos diciendo que el Poder Judicial requiere una severa depuración”, advirtió Pech.

Agregó que aunque el tema se ha tratado con el presidente AMLO, podrían reiterar la petición de liberación.

“El tema se ha comentado con el presidente, considera que en un acto de justicia, debiera tener el privilegio del arraigo domiciliario y de continuar el procedimiento en casa; podríamos pedirle el indulto, la otra queda en manos del presidente, creo que el presidente ha querido cumplir el procedimiento judicial”, aseveró.

Divulgan confesión de inocencia

Por la mañana, el exgobernador Mario Villanueva reveló una carta en la que Mariano Herrán Salvati, en vida, confesó que todo fue ermado contra Villanueva Madrid.

“Mariano Herrán, por ordenes de Madrazo, el procurador, por ordenes de Zedillo, ellos fabricaron los hechos contra mi.

“En la carta deben decir que como no hallaron nada en mi contra ni en lo personal ni en el gobierno del estado, se valieron de mis cuentas personales, donde estaba mi dinero, se las llevaron a un juez y en sus propias palabras dijo, ni de chiste, porque no hay el origen ilícito”, afirmó Villanueva en entrevista.

El exmandatario indicó que Herrán admitió que como no hubo quien se prestara a declarar en su contra, compraron testigos protegidos de la PGR, y esas son las pruebas en su contra.

“En mi caso no hay fotos, no hay llamadas, no hay droga, les pagaron para comprar las acusaciones contra mi”, explicó.