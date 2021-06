Empresarios de Cancún se manifestaron a favor de las nuevas medidas para frenar la ola de contagios por COVID-19 implementadas desde el gobierno estatal, destacando que su sector está realizando diferentes acciones para la protección de sus trabajadores y calificaron como positiva la determinación de aplicar sanciones ejemplares a quienes no respeten los protocolos sanitarios.

Al respecto el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en Cancún, Sergio León Cervantes destacó que han mantenido comunicación directa con autoridades estatales para trabajar de manera coordinada en la aplicación de estrategias enfocadas en evitar casos positivos dentro del sector empresarial, las cuales hasta el momento han sido eficientes.

Precisó que cada sector en la entidad debe entender la importancia de aplicar de manera responsable y correcta todos los protocolos sanitarios, para evitar tener un retroceso al rojo dentro del semáforo epidemiológico estatal, ya que esto implicaría detener la reactivación económica, afectando a miles de empleados y propietarios de compañías.

Noticias Cancún

“Estas medidas que se están tomando son las correctas, estamos pidiendo sanciones no solo para la parte empresarial, también para la parte ciudadana, porque en caso de no disminuir la curva de contagios estaremos enfrentando graves problemas y no podemos estar en esta situación cada que pasa un periodo vacaciones, ya nos pasó en diciembre y ahora con Semana Santa y ya viene verano”, comentó.

Apoyan empresarios de Cancún nuevas medidas anti COVID del gobierno estatal

Empresarios respaldan medidas estatales contra el COVID-19

León Cervantes expresó que las nuevas medidas anunciadas por el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín están contemplando cada uno de los factores que hasta el momento han ocasionado un preocupante repunte de contagios como el exceso de movilidad, no respetar los protocolos sanitarios en bares y antros, entre muchos otros que se deben corregir hoy en día, evitando registrar afectaciones mayores.

Concluyó mencionando que en caso de no cumplir las 10 nuevas medidas implementadas a partir del 1 de junio, será muy difícil poder frenar los contagios por COVID-19 en Cancún y el estado, haciendo inevitable el regreso del confinamiento para proteger la salud de todos.