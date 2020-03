Apoyan Hoteles de la Riviera Maya paro femenino contra la violencia de género.

Los hoteles de la Riviera Maya no reportaron afectaciones.

Para apoyar al personal femenino que quiera sumarse al paro nacional femenino convocado este lunes 9 de marzo y evitar posibles afectaciones a los turistas que visitan el Caribe Mexicano los hoteles de la Riviera Maya crearon estrategias para dar atención al huésped como tradicionalmente se acostumbra.

La Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM) anunció que en forma previa sus hoteles afiliados, a través de sus Departamentos de Recursos Humanos, estuvieron en contacto permanente con su personal femenino para conocer la manera en que apoyarían este movimiento que busca crear conciencia nacional contra la violencia hacia las mujeres.

Conrad Bergwerf, presidente de la AHRM.

“Algunos hoteles optaron por opciones viables como coordinar paros escalonados para demostrar apoyo al movimiento, pero sin afectar la operación, inclusive se organizaron actos simbólicos y solidarios dentro de las empresas como ofrendas florales del color morado así como muestras de respeto en respaldo a la no violencia contra las mujeres”, comentó Conrad Bergwerf, presidente de la AHRM.

Hoteles afiliados a la AHRM aceptaron abanderar y apoyar el movimiento solicitándole a su personal masculino y femenino portar distintivos color morado que mostraran su respaldo al paro nacional e incluso, colocaron en las instalaciones distintivos del mismo color en el área de personal.

Centros de alojamiento dieron a sus colaboradoras opciones de protesta para quienes no tuvieron posibilidades de faltar a sus actividades, como acordaron con sus compañeras una hora y un lugar para realizar un acto simbólico en apoyo al evento a fin de promover una sociedad más consciente y empática hacia la protección de las mujeres.

En otros escenarios, comentó Conrad Bergwerf, los hoteles se prepararon para que en caso de la ausencia del personal femenino no se afecte de la atención a los huéspedes.

“Si el personal femenino decidió no formar parte del paro de mujeres esa decisión también se respetó. Al final, el objetivo de este movimiento es precisamente apoyar la libertad de las mujeres, la capacidad de decidir si voy o no a mi trabajo o salir o no a comprar, usar transporte público en ese día visibilizando el respeto a las mujeres y a la no violencia de género”, comentó Manuel Paredes, Director Ejecutivo de la agrupación hotelera.

Cabe destacar que varios colectivos de mujeres convocaron este lunes 9 de marzo a un paro nacional femenino sólo un día después de celebrar el Día Internacional de la Mujer. Con la etiqueta #UnDíaSinNosotras o #UnDíaSinMujeres se invitó a las mexicanas de todos los sectores económicos y sociales, y de todas las edades a no salir a la calle, a no asistir al trabajo, a no ir a la escuela o de compras.

