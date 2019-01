Tan sólo Cozumel y Mahahual aportaron a la economía nacional 336 millones de dólares por arribo de cruceristas.

En el año 2018, México superó las expectativas en turismo de cruceros, con un crecimiento de 7.2% en el número de turistas por barco, y de 4.0% en llegadas de cruceros a puertos nacionales.

Resultado del apogeo crucerista, la derrama económica fue de 480 millones de dólares, siendo Cozumel y Mahahual, los dos puertos que aportan 336 mdd, más del 70%, a esta industria turística

El puerto de San Miguel, en Cozumel, Quintana Roo, concentra a la fecha la mayor actividad crucerística de México, de acuerdo con datos de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.

Aporta Quintana Roo 70% de ingresos por cruceros.

De enero a noviembre, México registró dos mil 362 arribos y seis millones 975 mil cruceristas, lo que muestra un repunte del 4.0 por ciento en el número de llegadas y de 7.2 en la cantidad de pasajeros por barco.

Datos del Banco de México (Banxico) revelan a su vez que la industria de cruceros aporta al país unos 480 millones de dólares.

Con estas cifras, la tendencia apunta que México seguirá una tendencia al alza en arribo de cruceros, pero también en el número de mexicanos que desean viajar por barco y vivir esa experiencia que está al alcance de más personas, refiere Ruth Leal, directora de Princess Cruises para América Latina.

Tal vez te interese: Licitaciones públicas transparentes al cierre del 2018

Cada año, alrededor de 160 mil mexicanos viajan en crucero por diferentes partes del mundo, y se espera que en 2019 se supere dicha cifra, pues las tarifas son cada vez más competitivas y el valor agregado de los servicios, atracciones y amenidades se siguen innovando en cada barco.

Finalmente Leal destacó que cada vez son más los mexicanos que están interesados en vivir la experiencia de viajar en barco y que es posible gracias a precios competitivos a nivel récord, tanto para familias, pero también para grupos y empresas que desean realizar convenciones a bordo.

Esta semana 34 naves llegarán a Cozumel

La Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo) informó que la próxima semana llegarán a Cozumel 34 cruceros, una cifra que permitirá el arribo de alrededor de 119 mil visitantes, calculándose una importante derrama económica para el sector turístico con la demanda de productos y servicios.

Entre las naves se menciona los cruceros Celebrity Infinity, Majesty of the Seas, Disney Fantasy, MSC Opera, Carnival Freedom y el Carnival Triumph, programados para hoy lunes, mañana martes arribarán el Rhapsody of the Seas, Norwegian Pearl, Carnival Miracle, MSC Divina y Carnival Paradise.

El miércoles arribarán los cruceros AIDAluna, Magellan, Allure of the Seas, Carnival Valor y el Carnival Victory, seguidos de Celebrity Edge, Independence of the Seas, Brilliance of the Seas, Costa Deliziosa, Royal Princess y Carnival Horizon que llegarán el jueves.

El viernes continuarán los arribos con los trasatlánticos Oasis of the Seas, Norwegian Getaway, Liberty of the Seas, Carnival Magic, Carnival Vista, MSC Armonia, Carnival Dream y el Nieuw Statendam, mientras que el sábado será el turno del Carnival Triumph, Carnival Paradise y el Celebrity Infinity.

Aporta Quintana Roo 70% de ingresos por cruceros.