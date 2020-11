Aplicarán exámenes psicométricos a mototaxistas de Playa del Carmen.

El servicio de mototaxis que opera en Playa del Carmen está en vías de ser regulado, comentó Manuel Guadalupe Mendoza, director de Transporte Público de Solidaridad, y enumeró aquellas situaciones que deben ser reguladas, como el hecho de que los choferes deberán se contratados por filtros como exámenes de capacidad y psicométricos para poder operar un mototaxi en la Riviera Maya.

“Desde luego que el servicio de mototaxi es una nueva modalidad, la gente lo ha demandado, sí tiene que haber orden, hasta el día de hoy no se ha logrado por parte del Gobierno del Estado ni del mismo Congreso de poder regularlos y que estén en un marco de legalidad, el Ayuntamiento a través de su nuevo reglamento buscamos, pretendemos regularlos en un marco legal, jurídico y sobre todo cuidar lo más importante que es la seguridad del usuario”, comentó en entrevista Manuel Guadalupe Mendoza, director de Transporte Público de Solidaridad.

Por seguridad de los usuarios, el director recordó que los mototaxis no deben circular en avenidas grandes, sino en las calles adyacentes para brindar un servicio más seguro, así mismo explicó que actualmente es el Ayuntamiento el que deberá poner orden en el traslado de pasajeros por mototaxi dentro del municipio, por lo que como autoridad serán estrictos y vigilantes en que se cumplan las normas en medidas de seguridad. La Verdad Noticias

“Ver la capacitación de los operadores, no pueden darle el vehículo a cualquier persona sino que tienen que cumplir con una serie de exámenes de pruebas psicológicas, socioeconómicas y ver quien es el que trae el vehículo tendremos que entrar en un plan de reordenamiento para que este servicio se pueda dar de manera regular, y que no lo estén dando como hasta el día de hoy que no hay una autoridad que lo regule también para poder decirles las limitantes o demarcar la zona donde van a poder operar”, dijo.

