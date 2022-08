Aplican vacuna Covid en Chetumal: fechas y horarios

Como parte del Plan Nacional de Vacunación, Chetumal iniciará la aplicación de segundas dosis contra covid-19 en adolescentes de 12 a 14 años. Esto con el objetivo de que los menores puedan continuar con su esquema de vacunación de acuerdo a los parámetros establecidos por la Secretaría Federal de Salud.

Esta campaña de vacunación se realizará durante los próximos tres días, en las instalaciones de la clínica ISSSTE de Chetumal, ubicada sobre la avenida Insurgentes entre calle José Siurob Ramírez y calle Lombardo Toledano, justo frente a plaza Las Américas.

Se brindará atención en el módulo de vacunación de 08:00 a 15:00 horas, no solo a quienes acudan por su primera dosis, sino que también se atenderán a todos los menores de este grupo de edad que por alguna razón no hayan iniciado con su esquema de vacunación y que no cuenten con su primera dosis.

Como parte de los requisitos indispensables es que los adolescentes deben acudir acompañados por un adulto o tutor, que se haga responsable antes, durante y después de recibir la vacuna de la farmacéutica Pfizer.

Para quienes acudan por su segunda dosis, deberán presentar la hoja de registro para la aplicación de la segunda dosis, la cual puede ser generada desde el portal de la Secretaría de Salud “Mi Vacuna”. Además deberán presentar el comprobante de la primera dosis y una fotocopia del CURP del menor.

En el caso de las primeras dosis, únicamente se solicitará la hoja de registro llenada correctamente, también se puede generar desde la plataforma de “Mi vacuna” y la fotocopia del CURP.

Es importante que durante estas jornadas de vacunación se mantengan las medidas de hiper higiene como el uso del cubrebocas, la aplicación de gel antibacterial y respetar el distanciamiento social, esto con el objetivo de disminuir el número de contagios.

