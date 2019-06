Aplican detenciones a unidades de Uber tras detectarse servicio de 4 unidades en Cancún

Con el anuncio de la empresa Uber de reiniciar operaciones en Cancún, el Secretario General del Ayuntamiento de Benito Juárez, mencionó que el gobierno tiene conocimiento de la detención de cuatro unidades, por lo que reiteró en que se debe aplicar la Ley de Movilidad del estado.

El funcionario municipal comentó que se han mantenido en comunicación con el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO), para atender el problema, ya que la ciudadanía es quien solicita los servicios, sin embargo, la empresa Uber no opera con concesiones tal y como lo marca la ley vigente de movilidad en Quintana Roo.

“Nosotros, lo quiero decir de una manera muy puntual, estamos al servicio de la legalidad y no al servicio del Sindicato de Taxistas, esto lo quiero decir de manera puntual, estamos al servicio de la legalidad, nos guste o no como Ayuntamiento Uber no tiene concesión que marca la ley, estemos de acuerdo o no con la ley, bueno pues eso ya es un tema personal, pero tenemos que ver que la ley se acate”, dijo el secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez.

Aguilar Osorio dijo que también buscarán tener contacto con representantes legales de Uber para atender la problemática con la intención de buscar el respeto a la normatividad estatal y municipal.

“Vamos a tener una reunión, vamos a buscar también a los involucrados, a los representantes legales de Uber para ver de qué forma tratamos de buscar una solución a este problema donde hay una clara tendencia de la ciudadanía a buscar una competencia del Sindicato de Taxistas y no queremos hacer oídos sordos en la situación”, agregó.

El director del IMOVEQROO, Jorge Pérez Pérez, la operación de unidades de Uber se sanciona con multas de 300 a mil Unidades de Medida Actualizada (UMA), equivalente a más de 84 mil pesos, esto de debido a que la empresas de transporte que operen a través de plataformas digitales en Quintana Roo deben contar con una concesión otorgada por el gobierno estatal tal como lo marca la Ley de Movilidad.