Aparece venadito en calles de Playa del Carmen.

Vecinos del fraccionamiento Villas Riviera en Playa del Carmen fueron sorprendidos este día por un ejemplar de venado que caminaba por las calles del sitio y que era observado con cuirosidad por las mascotas, por lo que de inmediato llamaron a las autoridades para poner a salvo al venadito.

Esta tarde se confirmó que a través de la App "Rescate S.O.S." y su profesional biologa Crissel Chico trasladaron esta tarde a un venadito que apareció vagando en las calles de Villas Riviera en Playa del Carmen, por lo que ante el riesgo de que le ocurra algún accidente los vecinos solicitaron el apoyo a Protección Civil, a cargo de Francisco Pot, organismo que nunca llegó al sitio.

Rescate se efectuó con protocolos sanitarios

Posteriormente y tras ser evaluado por un veterinario, el venadito, fue preparado para ser liberado en su hábitat natural, a las afueras de Playa del Carmen y donde el espécimen pueda reintegrarse a la naturaleza sin correr riesgos.

El venadito estaba totalmente asustado y los vecinos lograron atraparlo, pero primero llamaron a Protección Civil y como no aparecieron, pero si llegó la Policía, los vecinos no quisieron entregarlo "no fuera a terminar en salpicón".

A la llamada de auxilio, llegó la Bióloga del gobierno municipal Crissel Chico y tras calmar al venadito y a bordo de un vehículo particular de S.O.S que cuida y rescata de los animales silvestres, que al perder su habitad natural se volvieron urbanos, se lo llevaron, para ser revisado por los veterinarios y después dejarlo libre en su habitad natural.

Finalmente los rescatistas mencionaron que el ejemplar ya se encuentra a salvo por lo que invitaron a la ciudadanía a hacer uso de la aplicación "Rescate S.O.S." destinada para especies endémicas de la RivieraMaya.

