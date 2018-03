Aparece nuevo #LordPerro en Cancún

Redacción / Diario La Verdad Cancún, Q.Roo.- Un sujeto comienza a encender el enojo de las redes sociales a tal grado que ya lo bautizaron como #LordPerro.

¡Aquí la historia!

“¿Quién te da autorización para grabarlo? Yo no te autorizo a que lo grabes, no tienes porqué grabar a mi perro”, señaló el dueño

"Sólo estoy admirando a tu perro, estoy en vía pública y puedo grabar aquí, no es necesaria la autorización para grabar al perro.

“¿Cuál es tu pedo, cabrón? No sabes con quién te metes, puto”, amenazó el sujeto quien se despojó de camiseta, gorra y lentes con la intención de agredir al camarógrafo de Canal 10.

Te puede interesar

Un sujeto del cual se desconoce su nombre y ahora es conocido comoamenazó a un camarógrafo de una cadena televisiva local de Cancún, mientras este se encontraba realizando su trabajo en las instalaciones de Malecón Tajamar. Todo ocurrió el pasado miércoles a las 11:30 horas, cuando camarógrafos de Canal 10 realizaban su levantamiento diario de imágenes, acerca de las condiciones en que se encuentra Malecón Tajamar. Al parecer else encontraba paseando a su perro y la traviesa mascota hizo de las suyas en pleno Malecón Tajamar. Por lo que el dueño de la mascota enfureció y amenazó con golpear a un camarógrafo de Canal 10 , cuando éste llevaba a cabo una serie de tomas para ilustrar sus notas informativas, cuestionándolo de manera déspota ¿Porqué grababan sin su autorización al animal?Entonces el camarógrafo le contestó:Y siguió el dueño de la mascota , volvió a reclamarle al camarógrafo, ahora arremetiendo:De igual manera podemos ver que se acerca una mujer, la cuál podría ser su esposa para evitar que el percance pasara a mayores y alejarlo del lugar con todo y su perro. Por fortuna, no paso a mayores y solo fue un par de palabras, pero lo que si podemos mencionar es que desde hace ya varios meses las instalaciones de Malecón Tajamar se encuentran cerradas y no hay acceso vehicular, por la disputa legal que existen entre los ambientalistas y empresarios por la tala inmoderada que se dio en el lugar.