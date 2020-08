Aparece madre de menor que cavaba su propia tumba en Cozumel | Aparece madre de menor que cavaba su propia tumba en Cozumel

A través de un comunicado y que difundió la página “Comunicativos” en Facebook, la madre de menor que era obligado a cavar su propia tumba en Cozumel, reapareció después de 9 días, luego de que las autoridades la están buscando a ella y a su pareja sentimental y en el texto afirmó que ama a su hijo y que no lo abandonó, sino que temía por su vida.

“Escribo esta carta con la intención de hacer a la opinión pública, pero principalmente hacerle saber a mi hijo que lo amo, que me encuentro sumamente preocupada por no saber nada de él y en estos días que han transcurrido, solamente le he pedido a Dios que mientras esto se soluciona, las autoridades me lo cuiden y confío que ahora se encuentra en buenas manos”, decía parte del texto.

El comunicado, que presuntamente escribió la mamá, afirma que ella y su pareja tuvieron que salir de su hogar, porque sujetos con armas blancas, palos y piedras intentaron ingresar al domicilio de la pareja, esto para evitar ser lastimados, por ello es que abandonaron al menor, aunque este dato para los usuarios en redes es un poco confuso.

Noticias Quintana Roo

En el texto ella afirma que han recibido amenazas de muerte de parte de personas que nisiquiera conocen, así como de sus propios compañeros y conocidos en Cozumel, por ello es que piden a las autoridades esclarecer este acto.

Es importante señalar que la información que se tuvo justo después que hallaron al menor desnudo y en un hueco a las afueras de un domicilio y en un área de maleza, es que el padrastro del pequeño lo obligaba a cavar su propia tumba, además de que la madre del infante permitía ese acto y no defendía a su engendro.

Aparece madre de menor que cavaba su propia tumba en Cozumel

Más notas de Quintana Roo aquí

Los mismos vecinos fueron quienes denunciaron el hecho a las autoridades y el sábado 15 de agosto los oficiales de la Policía Quintana Roo acudieron a la casa de los presuntos para verificar el reporte y confirmaron que en el hecho, por lo que dieron parte al GEAVI para que resguarden la vida e integridad de la víctima.

Te puede interesar: "Padres" de menor que cavaba su tumba en Cozumel escapan a Cancún

Hasta el momento este caso sigue siendo una confusión, pues los usuarios en redes no explican cómo después de 9 días no han localizado a la madre y padrastro del afectado, así como de que aún no han dado alguna declaración a vance a los medios sobre esta carpeta de investigación. LA VERDAD