Aparatoso accidente en Cancún en el Bulevar Luis Donaldo Colosio

Los accidentes en Cancún no cesan, tan solo en los últimos días se han registrado más de 15 y hoy lunes no fue la excepción, pues en la mañana, un taxi con número económico 6439 chocó contra un auto particular de color negro de la marca Mazda, se habla que hubo lesionados, pero nada de gravedad, solo pérdidas materiales.

De acuerdo a los primeros informes, el reporte del hecho ocurrió alrededor de las 7:20 horas, cuando al número de emergencias 9-1-1, testigos y los propios conductores de cada auto, alertaron a las autoridades que sobre el Bulevar Luis Donaldo Colosio a la altura de la CFE dos autos habían chocado.

Existen dos hipótesis de la causa de este accidente

Tras la denuncia, elementos de la Policía de Tránsito, perteneciente a la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y una ambulancia, acudieron al sitio; al llegar confirmaron el hecho por lo que auxiliaron a los conductores que resultaron heridos, pero supuestamente, no fue necesario el traslado de ambos.

Según con los testigos, afirman que la culpa la tuvo el taxista, al intentar rebasar al auto particular, aunque otra hipótesis dice que el responable fue el auto negro, al ir a exceso de velocidad, sin embargo serán las autoridades quienes determinen como sucedieron los hechos y quien fue el responsable de este percanse.

Cancún primer lugar en muertes por accidentes viales en Quintana Roo

Recordemos que hace unos días La Verdad Noticias informó sobre el número de muertes en accidentes viales en Quintana Roo, donde Cancún está en primer lugar con 45, esto hasta el mes de octubre, mientras que en segundo lugar está Othón P. Blanco, Chetumal con 23 y Playa del Carmen en tercer puesto con 14.

Mientras que a nivel estatal, es decir Quintana Roo, el mes con más casos ha sido hasta el momento, enero y febrero con 19 muertes cada uno y hasta octubre de 2020, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha registrado 131 homicidios culposos en accidentes de tránsito, cifras que siguen subiendo.

