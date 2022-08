“Apagón” masivo en Cancún, “va y viene la luz”, dicen vecinos

Miles de familias se quedaron sin luz durante varios minutos la noche de este lunes 22 de agosto en la ciudad de Cancún, en otras zonas, hasta la redacción de esta nota, afirman que “va y viene la luz”, ya son dos ocasiones que se va la energía eléctrica.

El primer “apagón” ocurrió pasadas las 21:00 horas, el segundo pasadas las 22:00 horas, siendo los únicos “bajones” de energía en menos de una hora. Los reportes siguen y con esto se deduce que casi todo Cancún sufrió de este apagón.

“Ahora me pregunto, si se me quema algún aparato por esos apagones.... Quién me los pagará??”, dicen algunos de los usuarios en redes sociales.

Hasta el momento la Comisión Federal de Electricidad División Peninsular no ha dado una postura al respecto, se espera que en las próximas horas de información y el motivo de estos llamados apagones, como la ciudadanía lo califica.

Zonas afectadas, de acuerdo a los reportes y denuncias que llegaron a este medio de comunicación.

Hospital General Jesús Kumate Rodríguez

Hospital de la 510

Prado Norte

Villas del Mar I - II - III

Cielo Nuevo

Paseos del Mar

Las Palmas

Tierra Maya

Av. La Luna

Av. Nichupté

Av. Miguel Hidalgo, Ruta 5

Av. Francisco I. Madero, Ruta 4

Supermanzanas: