Apagón masivo en Cancún afecta derechohabientes del IMSS

Durante la mañana del 21 de junio se reportó un apagón masivo que afectó a diferentes zonas de la ciudad de Cancún, una de estas fue la Supermanzana 22 en la cual se encuentra la Unidad Médica Familiar número 15 del IMSS. Este apagón afectó principalmente al departamento de afiliación los que atrasó los trámites de la derechohabiencia.

Tras más de 45 minutos sin energía eléctrica personal administrativo se vio retrasado durante sus actividades de admisiones y registros al instituto, lo que terminó generando molestia a quienes acudían a realizar dichos trámites.

La señora Patricia albornoz, explica que llegó desde las 10 de la mañana a dar de alta a un familiar en el en el departamento de archivo, pero a pesar de que la unidad ya contaba con luz, el retraso por parte del administrativo era evidente ya que llevaba esperando por más de una hora y no había avance en el proceso.

“Llevo más de una hora esperando, desde que llegué ya estaba la fila. Este seguro siempre ha sido así, siempre te hacen esperar y si quieres hacer los trámites tienes que venir desde las cinco de la mañana”, dijo.

“Te ponen hacer fila y no tienen la decencia de salir y avisar que no hay luz, no tienen esa delicadeza de salir y decirlo”.

Ante las quejas presentadas por la larga espera, se levantó un reporte al departamento de Comunicación Social quienes se encargaron de dar seguimiento a quienes se encontraban esperando en las largas filas.

“Se fue la luz por un lapso de 45 minutos y eso fue lo que provocó que se juntara a la gente, sin embargo en ese transcurso se le revisó la información para saber si traían completa y no hacerlos esperarlos en balde" explica Violeta Díaz Rodríguez, coordinadora de comunicación social del Instituto.

Respecto a los apagones, la CFE indicó que una falla técnica fue causante de del corte de luz en diferentes puntos de la ciudad, misma que fue atendida a la brevedad.

