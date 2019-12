Anuncian primer abierto de Tenis para Cancún en 2020, el Cancún Open Tennis 2020

Será el próximo mes de febrero que se realice el Cancún Open Tennis 2020 en Cancún durante los días 7 y 8, esto en las instalaciones del Poliforum Benito Juárez, el cual espera recibir una gran cantidad de aficionados a este popular deporte y así afianzar de igual forma el turismo deportivo.

Este evento promete albergar a por lo menos cuatro mil personas en lo que sería la primera edición del Cancún Open Tennis, lo que sería un gran número de aficionados para un evento de talla internacional en donde competirán dos deportistas que traen buena escuela y uno de ellos es mexicano.

“He estado varias veces en Cancún y siempre me he preguntado ¿Por qué está hermosa ciudad no cuenta con toda la infraestructura para el apoyo en este gran deporte?", comentó en primera instancia Janko Tipsarevic