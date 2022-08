Anuncian plazas disponibles para hospitales de Quintana Roo

A través del Instituto de Salud para el Bienestar (ISABI) se ha dado a conocer la apertura de convocatorias para profesionales de la salud que se encuentren interesados en participar durante el proceso de selección para trabajar en los hospitales de Quintana Roo.

Esta convocatoria está abierta para vacantes en el hospital comunitario de Tulum, el hospital Integral de la comunidad de Nicolás Bravo y el Hospital de Especialidades ubicado en la capital del estado.

Para poder participar en la convocatoria se deberá contar con Folio Único de Registro (FUR) del Programa Médicos del Bienestar, para lo cual se puede inscribir en: https://medicosdelbienestar.salud.gob.mx y generar el folio.

Otro de los requisitos de la convocatoria es no estar inhabilitada(o) para el servicio público federal, ni encontrarse en alguna otra causa de impedimento legal; no ser parte de algún juicio, de cualquier naturaleza, en contra de la Secretaría de Salud, o los Servicios Estatales de Salud (SESA) y no estar con un contrato en el INSABI.

De acuerdo a la convocatoria, las personas contratadas contarán con las prestaciones de seguridad social (ISSSTE), FOVISSSTE, capacitación, y en cuanto al tipo de contratación refirió que la temporalidad es cuatrimestral (del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2022) y podrá ser prorrogable de acuerdo al desempeño. Las convocatorias estarán vigentes hasta el 28 de agosto de 2022.

¿Qué plazas están disponibles?

De acuerdo al comunicado emitido por el ISABI, las convocatorias varían de acuerdo a la capacidad de la unidad médica, pero para este proceso de selección se cuenta con un amplio abanico de opciones para laborar en alguno de los tres hospitales del estado.

Enfermeros generales, cirujanos dentistas, cocineros en hospital, técnicos radiólogos, trabajadores sociales, afanadores, camilleros, entre muchos otros, son algunos de las vacantes que se aprecian en las convocatorias.

Las convocatorias pueden ser consultadas en los siguientes enlaces:

Tulum: https://bit.ly/C092_MDB_Tulum

Nicolás Bravo: https://bit.ly/C098_MdB_NicolasBravo

Especialidades de Chetumal: https://bit.ly/C097_MdB_Chetumal

