Parece que el frío aún no quiere dejar que el calor llegue a las costas de Quintana Roo, al Caribe Mexicano, pues las autoridades estatales en la entidad, anunciaron la llegada del Frente Frío No. 37, mismo que comenzará a influenciar el martes 23 de febrero de 2021 a la entidad. Piden no bajar la guardia.

A través de un comunicado oficial por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil, señaló que en estos momentos se mantiene escurrimiento del norte al sur de la masa de aire continental polar, que seguirá generando ambiente frío; se localiza en superficie y se ubica sobre el golfo de México, Península de Yucatán y estado de Quintana Roo.

Lo anterior no es aún el Frente Frío No. 37, sino que son los remanentes del No.36, lo que seguirá generando un muy ligero descenso de temperaturas, nubosidad variable, con muy pocas probabilidades de lluvias ocasionales, viento fresco y arrachado del noreste, sobre Yucatán y el Estado de Quintana Roo, durante el día.

Las temperaturas seguirán frías en Quintana Roo

Anuncian la llegada del Frente Frío No. 37 a Quintana Roo y Yucatán

Cancún y gran parte de la entidad, tendrán un cielo parcialmente despejado a medio nublado, con muy bajas probabilidades de lluvias intermitentes ocasionales aisladas, temperaturas frescas a calurosas durante el día, viento del noroeste variando al norte de 10 a 20 kph., con algunas rachas más fuertes.

Las temperaturas se prevé que serán las siguientes, sensación térmica máxima para el día de hoy, 28°C, sensación térmica mínima para el día de mañana, 22°C, la temperatura máxima será de 28 a 30°C, mientras que la temperatura mínima será de 20 a 22°C. La salida del sol ocurrió hoy lunes a las 7:18 horas y la puesta del sol ocurrirá a las 18:57 hrs.

Por otra parte el Frente Frío No.37, se localiza en superficie y se ubica en la porción noreste de la república mexicana y hasta la porción central de los E.U.A., se desplaza rápidamente al este-sureste; generando ligero descenso de temperaturas, nubosidad variable, con probabilidad de nubes de tormenta, con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica, viento frío y arrachado del norte y noroeste.

En las proximas horas comenzará a influenciar el No. 37 a Yucatán

Este último se prevé que en las próximas 10 a 14 horas empiece a influenciar la porción occidental de la península de Yucatán y hasta el martes comience a afectar también a Quintana Roo. Así también lo afirmó el gobernador del estado, a través de una publicación en su redes sociales.

Anuncian la llegada del Frente Frío No. 37 a Quintana Roo y Yucatán

“Quintanarroenses de acuerdo al pronóstico de Conagua Comisión Nacional del Agua-SMNmx, continuarán las bajas temperaturas en Quintana Roo la próxima semana por los remanentes del FrenteFrío no. 36 y la llegada del 37. ¡A cuidarnos!”, escribió.

Por último, la Coordinación Estatal de Protección Civil, pidió a la ciudadanía no hacer caso a chismes o información falsa, sino siempre estar al pendiente de los boletines que emiten periódicamente en en la página Web de la Coordinación y del Gobierno del Estado de Quintana Roo. La Verdad Noticias.

