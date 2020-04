Anuncian créditos para taxistas de Cancún por contingencia

La contingencia por el coronavirus o COVID-19, ha traído un alto número de desempleados en el Estado, que abarcó también a todas las empresas dedicadas al servicio de transporte público, por ello el Gobierno Federal anunció créditos para los taxistas y hoy el sindicato Andrés Quintana Roo de Cancún, están a la espera de información para iniciar los trámites y adquirir su dinero.

Erasmo Abelar, líder del sindicato de taxistas, en entrevista dijo que el gremio no recibirá los recurso para ser entregados a quien resulte acreedor del recurso, sino que sólo será un enlace entre las autoridades de Movilidad del Gobierno del Estado, para cotejar información de los padrones de concesionarios y operadores.

“Porque todo parece indicar que será a través de una dependencia federal, la que sea designada en su momento, desde donde se tramitarán y aprobarán los créditos ofrecidos por el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador”, afirmó.

Añadió que a raíz de los créditos a taxistas que fueron anunciados por AMLO, muchos operadores comenzaron a preguntar si será para todos o sólo para aquellos turistas que estén al corriente con sus obligaciones ante el sindicato, cosa que Erasmo lo desmintió y afirmó que será para todos, pues estamos en una situación que lo amerita.

“Concesionarios, rentadores y operadores del sindicato ‘Andrés Quintana Roo’, estarán sujetos únicamente a lo que determine la Federación, pues se trata de recursos directos del Gobierno de la República y no del Gobierno del Estado o del mismo sindicato”, declaró.

Hay que destacar que en estos tiempos, algunos taxistas aprovechan la cuarentena para estar con la familia o realizar otras actividades que le generen ingresos, pues al no ver gente en las calles y la situación económica no es favorable, no hay pasajeros que quieren servicio de taxi.

Por último, como dato adicional, en Quintana Roo el Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV) adhiere a 18 sindicatos de taxistas que suman a poco más de 20 mil concesionarios y 30 mil operadores en todo el Estado.