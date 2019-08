Anuncia Torruco 6,234 cuartos más en Quintana Roo

��Catalonia Hoteles, Meliá, AM Resorts,Senator, Barceló Hilton y Small Luxury Hotels of the World, programan este año en Q Roo, inversiones de Mil 200 millones de dólares en 14 hoteles 5 estrellas en Cun, Costa Mujeres, R Maya, sumaran 6 MIL 234 cuartos- hotel a la oferta actual.