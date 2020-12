Anuncia Sesa aplicación de 8 mil pruebas rápidas de COVID-19 en Quintana Roo | Sesa

La Secretaría de Salud de Quintana Roo (Sesa) anunció este miércoles la aplicación de 8 mil pruebas rápidas de COVID-19 en la entidad, las cuales comenzarán a ser aplicadas a partir de esta semana.

A través de su cuenta de Twitter, Alejandra Aguirre Crespo, titular de la dependencia en el estado, detalló que brigadistas de Sesa y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) fueron capacitados para su implementación.

Añadió que "las pruebas rápidas son una medida para la detección y aislamiento oportuno de personas", no obstante, reconoció que el diagnóstico no basta para frenar al virus, por lo que pidió a la ciudadanía no olvidar las medidas de seguridad sanitaria.

En seguimiento a las indicaciones del Gobernador @CarlosJoaquin, brigadistas de la @SESA_QROO y de @STYPS_QROO recibieron capacitación para la aplicación de 8 mil pruebas rápidas en Quintana Roo a partir de esta semana. pic.twitter.com/H5pBcDaxN5 — Alejandra Aguirre (@AleAguirreC_) December 9, 2020

"Recuerda que el lavado de manos, la sana distancia y el uso adecuado de cubrebocas son las principales medidas de prevención", precisó.

Actualización del COVID-19 en Quintana Roo

Durante las últimas 24 horas, Sesa contabilizó 18 nuevos casos de coronavirus, además de cuatro nuevas muertes a causa de la enfermedad, lo que eleva el total en la entidad a 14,830 casos acumulados y 1,963 fallecimientos.

Alejandra Aguirre Crespo, titular de la dependencia en el estado, dijo que hasta las 13:00 horas de este miércoles 09 de diciembre, se han notificado 12,199 personas recuperadas, además de 12,936 casos negativos y 441 casos sospechosos.

Los nuevos casos de COVID-19 aumentaron exponencialmente en Quintana Roo durante la última semana. Esta situación llevó a la Secretaría de Salud federal a retrodecer a la entidad a naranja, dentro del semáforo epidemiológico.