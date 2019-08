Anuncia Mara Lezama más cambios en su administración

Anuncia Mara Lezama cambios en su administración

Luego de haber removido de su puesto al director de Solución Integral de Residuos Sólidos (Siresol), Jaime Torres Viveros, la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama Espinoza anunció más cambios en su administración.

De acuerdo con la funcionaria, se trata solo de enroques y dichos cambios se realizarán la próxima semana; aseguró que al igual que en el caso de Torres Viveros, los funcionarios no serán despedidos de sus puestos, sino únicamente removidos a otras áreas del Ayuntamiento en donde sean más útiles.

No obstante, la presidenta municipal de Benito Juárez se limitó a informar en qué áreas se realizarán estos cambios de personal, aunque aseguró que se trata solamente de cambios para el mejor funcionamiento del Ayuntamiento.

“Son enroques que estamos haciendo y no lo puedo dar a conocer porque estoy apenas haciendo los enroques, pero no, no se va de la administración, se queda con nosotros en la administración, lo necesito en otro espacio y estamos acomodando. Va a haber movimientos esta semana”, declaró Lezama Espinoza.

Respecto a los motivos por los cuales fue removido Jaime Torres, la munícipe recalcó que fue por cambios estratégicos y rechazó las acusaciones sobre el mal desempeño del funcionario y la poca transparencia con la que ha sido manejada la dependencia.

Te puede interesar: Cierran 15 locales de Plaza Las Tiendas Cancún por cierre de avenidas de El Crucero

“Jaime es un experto, le sabe mucho a las finanzas, tiene una vocación de servicio maravillosa y estamos haciendo enroques, estamos acomodando, siempre acomodas, pero de ninguna manera es por un mal manejo, al contrario, ha sido muy puntual, es de las personas que responde inmediatamente”, añadió.

La renuncia de Jaime Torres Viveros

El pasado miércoles 31 de julio, se dio a conocer a los medios de comunicación sobre la renuncia de Jaime Torres Viveros, luego de presuntas irregularidades halladas en la dependencia que dirige: Siresol.

Dichas acusaciones fueron promovidas, principalmente, por el décimo regidor del Ayuntamiento, José Luis Acosta Toledo, el cual también forma parte del consejo directivo de Siresol y denunció en repetidas ocasiones la poca respuesta por parte de Torres Viveros a solicitudes de información que él realizaba a la dependencia.