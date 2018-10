Anuncia AMLO que bajará IVA en Chetumal

Tras reunirse en privado con el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, el presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció en Cancún que Chetumal será zona libre y bajará el IVA de 16% a 8%.

López Obrador y Carlos Joaquín González abordaron temas relevantes como el Tren Maya y programas como Sembrando Vida, así como el traslado de la Secretaría de Turismo a Quintana Roo, y el impulso al turismo nacional.

Tras a la reunión, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se llegó a un acuerdo de trabajar de manera conjunta con condiciones, pues agregó que ‘el ciudadano gobernador Carlos Joaquín González’ está ‘ayudando mucho para que en esta transición se avance’.

Acabo de anunciar que se va a llevar a cabo el programa de zona libre en toda la frontera norte, en toda la zona fronteriza de México con Estados Unidos, allá desde el 1 de enero, va bajar el IVA del 16 al 8%, lo mismo se va a reducir el ISR al 20%. Se van a homologar los precios de los combustibles; va a costar lo mismo la gasolina, el diésel, el gas, la energía eléctrica, que lo que cuesta en los estados de la Unión Americana, y va a aumentar el salario mínimo al doble en toda la franja fronteriza del norte.

“Vamos a establecer este plan y acabo de hacer el compromiso que inmediatamente después se va a aplicar este mismo programa de apoyo en Chetumal, es decir, va a haber también zona libre en Chetumal. Lo que les acabo de comentar a los servidores públicos de Quintana Roo, de manera especial al Gobernador, que vamos a blindar primero la zona norte, para que no haya evasión fiscal, que no tengamos problemas de disminución en la recaudación, para que no se pongan oficinas allá en la frontera norte, y facturen, y de esa manera se haga fraude fiscal.

“Estamos preparando ya modificaciones legales y estamos también preparando una acción de convencimiento para que todos los ciudadanos, los contribuyentes en México actuemos con responsabilidad a partir de la conciencia ciudadana, de la responsabilidad ciudadana, que no hagan falta medidas coercitivas para evasores fiscales, pero también van a haber reglamentos, normas para que no haya defraudación fiscal, probando el sistema en el norte, inmediatamente después aplica en Chetumal”, explicó.

Colaboración, trabajo y apoyo mutuo: Carlos Joaquín

El gobernador Carlos Joaquín y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador pusieron en marcha un programa de colaboración y apoyo mutuo para el beneficio de los mexicanos y los quintanarroenses.

El gobernador de Quintana Roo expresó que el Gobierno del Estado trabajará de cerca con el presidente electo López Obrador.

Trabajo y apoyo mutuo con la Federación, promete Carlos Joaquín

Carlos Joaquín dijo que con el trabajo en colaboración y trabajo conjunto se puede avanzar unidos y responder a las demandas que requiere la gente, para disminuir las desigualdades que existen como tener un norte líder en potencia turística mundial y un sur abandonado.

“Debemos reconocer que, debido a fórmulas que tienen que ver con la demografía, somos un estado poco favorecido en la repartición de recursos por parte de la federación”, expresó el gobernador Carlos Joaquín al explicar que el aporte económico de Quintana Roo es superior a lo que recibe.

Quintana Roo ocupa el primer lugar nacional en la generación de divisas turísticas. Tan sólo en el año de 2018, registró un monto de 10 mil 779 millones de dólares, cantidad mayor en 1.5 por ciento que el año pasado.

AMLO destacó lo siguiente:

Se llevará a cabo el programa de zona libre en toda la frontera norte.

Se bajará el IVA del 16 por ciento al ocho por ciento y se reducirá el ISR al 20 por ciento en la misma zona.

Aumentará el salario mínimo en toda la franja fronteriza del norte.

Los anteriores tres puntos buscarán aplicarse en Chetumal; habrá zona libre.

Se blindará la zona norte primero para que no haya evasión fiscal.

Tren Maya y Secretaría Federal de Turismo en Chetumal, para impulsar crecimiento económico