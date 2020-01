1 /2 Anuario 2019; impactantes acontecimientos en Quintana Roo: Octubre – Noviembre – Diciembre Anuario 2019; impactantes acontecimientos en Quintana Roo: Octubre – Noviembre – Diciembre

Se manifiestan en Playa del Carmen contra los parquímetros

1 de octubre

Ciudadanos inconformes por los parquímetros en la ciudad de Playa del Carmen, se dieron cita para manifestarse pacíficamente en contra de los parquímetros liderados por Marciano Toledo Sánchez ex Presidente Municipal de Solidaridad y José Luis Hernández Barragán dirigente local de la Canaco.

La caminata inició cerca de la avenida 30 y culminó en el Palacio Municipal de Solidaridad, una vez que se concentraron en la Plaza 28 de Julio, Juan Carlos Beristain se presentó para intentar justificarse en el sentido de que él siendo Síndico Municipal no aprobó la instalación de parquímetros exhibiendo copia de acta de la sesión de cabildo en la cual se aprobaron.

La acción del ex candidato fue interpelada por “Chano” Toledo reclamando que cuando se aprobaron los parquímetros el era síndico y que eso era suficiente por lo que junto con un grupo de manifestantes le exigió que se retirara del movimiento sin embargo el ex candidato no se retiró.

Despiden con honores a policía asesinado en Cancún tras un enfrentamiento

1 de octubre

Se llevó a cabo la ceremonia honorífica por el tiempo que estuvo en la corporación brindando sus servicios como elementos de la Policía Quintana Roo, Alvin López de 28 años de edad, quien el pasado domingo 29 de septiembre fue atacado a balazos, él y su compañero por sicarios que hasta el momento continúan prófugos.

En la actividad estuvo presente el secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, Cancún, altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y la Guardia nacional, así como los comandantes de la Policía Quintana Roo y el titular de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Cancún, así como familiares de la víctima y amigos del mismo.

En el evento, el titular de la Policía Municipal, Eduardo Santa María Chávez, destacó la enorme labor que desempeñó Alvin López que, en un desafortunado hecho perdió la vida, mientras se encontraba con otro compañero patrullando las calles del fraccionamiento La Joya y sorpresivamente fueron atacados por sujetos armados.

Al finalizar la despedida del elemento, patrullas con sus torretas encendidas y custodiando al occiso, así como a los familiares y amigos, llevaron el féretro a la casa de los familiares que por última vez será velado hoy por la noche para ser enterrado mañana temprano.

Issste usó como bodega de restos humanos su antigua tienda en Cancún

2 de octubre

Luego de que medios locales en la ciudad de Cancún dieron a conocer que en la antigua tienda del ISSSTE, ubicado en la Región 91 sobre la avenida Miguel Hidalgo, mejor conocida como la Ruta 5, habían restos humanos y en ese momento se habló que existían más de 100 fetos y después se confirmó que sólo se encontró uno.

Ciudadanos al saber la noticia, muestran su inconformidad, tanto que piden a las autoridades investigar el caso y al ISSSTE, ya que ese no es un lugar para estar guardando o desechando restos humanos e incluso fetos, “es una falta de respeto, ese lugar está abandonado y si dejan esa clase de cosas en ese inmueble, quien sabe cuántas bacterias hay”, dijo un ciudadano descontento.

Valeria Cifuentes, ciudadana y trabajadora de un hotel en la Riviera Maya, dice que es muy triste ver esa situación y es un peligro, además de las bacterias, las personas que entran a ese lugar, donde en su mayoría son jóvenes que llegan a drogarse y para esconderse y en la noche hacer sus fechorías.

“Espero que en realidad las autoridades actúen para que sancionen al ISSSTE o a las personas responsables de utilizar esas instalaciones como bodega, además de que cierren ese lugar para evitar robos, asaltos, infecciones e incluso sea utilizado para otra cosa ilícita, además de guardar restos humanos y fetos”.

Decomisan casi una tonelada de cocaína en Othón P. Blanco

2 de octubre

En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) informó que elementos del Ejército Mexicano decomisaron casi una tonelada de cocaína en una localidad del municipio Othón P. Blanco.

El aseguramiento del estupefaciente ocurrió en el poblado Tomás Garrido Canabal, en el marco del “Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024”.

Se señaló que, como resultado del seguimiento de trasiego de droga procedente de Centro y Sudamérica hacia Yucatán, Campeche y Quintana Roo, se obtuvo información respecto al acopio de droga, armas y vehículos, a inmediaciones de la citada localidad.

Derivado de lo anterior, se iniciaron reconocimientos terrestres a inmediaciones del área, localizando en citada localidad, ocultos entre la maleza, 48 costales conteniendo en su interior 20 paquetes cada uno, con un peso total aproximado de 960 kilogramos de un polvo blanco con las características propias de la cocaína.

De igual forma, a proximidad del lugar del aseguramiento de la droga, se localizaron 2 vehículos y 3 armas largas.

La droga asegurada tiene un valor estimado en el mercado de 237 millones 600 mil pesos, con lo que se afecta de manera significativa a las organizaciones criminales.

Mezcal y tequila adulterado afecta a miles de consumidores en el país

5 de octubre

En varios centros nocturnos se han detectado que estas dos bebidas alcohólicas son las más adulteradas en varios estados turísticos del país, incluido Cancún.

Al ser dos bebidas emblemáticas del México ante el mundo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), indicó que, en varios destinos turísticos del país, incluido Cancún, se han registrado un número importante de botellas con estos dos líquidos, esto al ser los más solicitados por visitantes extranjeros.

Las autoridades federales precisaron que se han registrados casos donde los consumidores de los dos productos antes referidos han presentado severas intoxicaciones, motivo por el cual hicieron un llamado a los clientes de centros nocturnos para tener cuidado al pedir cualquiera de estas dos bebidas alcohólicas o cualquier cóctel relacionados con las mismas, de lo contrario podrían tener repercusiones graves inmediatas en su salud.

Explicaron que actualmente el mezcal y el tequila están de moda en bares o discotecas importantes en varios destinos turísticos mexicanos de nivel internacional, lo cual las convierte en botellas con un costo elevado.

Indicó que una botella de este tipo, especialmente de mezcal, puede llegar a costar más de mil pesos en las licorerías, por lo que en los establecimientos donde se usa como ingrediente para alguna bebida el precio no puede bajar de los 250 pesos por copa, sin embargo, en lugares donde las bebidas son adulteradas las ofrecen en un precio de 40 pesos, además de que las botellas donde guardan el líquido son de productos como refrescos de dos litros e incluso garrafas donde se vende detergente líquido.

Comparecen tres funcionarios de Laura Beristain por irregularidades

7 de octubre

Ángel Durán Desiga, titular de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Solidaridad, Fernando Vargas Aguilar, director general de Servicios Públicos y la oficial mayor del Ayuntamiento de Solidaridad, Livia Patricia Burgos Lara comparecieron por primera vez ante los regidores para conocer la situación que priva en la administración municipal fallida de la alcaldesa Laura Beristain Navarrete y la advertencia de proceso de juicio político ante el Congreso local, derivado de la asignación de contratos de manera irregular y anomalías en la realización de obras públicas.

Visiblemente nerviosos, los directores contestaron preguntas como ¿por qué volver a otorgar un contrato a PASA cuando ya existía un antecedente negativo? ¿Cuánto costó devolver la concesión de la basura a PASA? ¿Cuánto desembolsará el Ayuntamiento año con año? ¿Qué pasó con Redesol?, todas estas dudas ante el incumplimiento de la Comuna a la resolución del Juzgado de Distrito derivada del juicio de amparo 825/2019 presentado por la Cooperativa de Servicios y Comercios Recolectores de Desechos Sólidos y Líquidos (Redesol).

Ante los regidores Carlos Guerra y Gustavo Utrera, los tres funcionarios justificaron la apresurada toma de decisiones, que incluyó no informar al cabildo de los movimientos erráticos de la alcaldesa Laura Beristain, el secretario general y los directores, todos ellos en riesgo de desaparecer ante la primer petición hecha a la 16 Legislatura para someter a juicio político a un presidente municipal, misma que fue recibida el 4 de octubre pasado, informó la diputada Lili Campos.

Al respecto Ángel Durán Desiga excusó que hasta ahora ninguna autoridad municipal ha sido notificada de ningún término de 72 horas para acatar la orden o proceder a la destitución de las autoridades locales al continuar la Comuna con la labor de recolección de desechos en las zonas autorizadas a la empresa demandante, apuntó el jurídico.

Finalmente, durante la sesión, destacó la participación de Fernando Vargas Aguilar, director general de Servicios Públicos quien defendió a capa y espada a la empresa PASA, aún ante los constantes cuestionamientos del cabildo de por qué darle la concesión a PASA, y de la oficial mayor, Livia Patricia Burgos Lara que informó el pagó a la empresa por 32 millones por el contrato de la recolección de basura y que fueron 272 millones por tres años para la recolección.

Balean a policías estatales en Puerto Aventuras

8 de octubre

Lo que parecía una inspección de rutina se convirtió en una persecución de película dejando policías estatales lesionados y se maneja de forma preliminar un agente sin vida en Puerto Aventuras.

Policías estatales en revisión de rutina hicieron un alto total a un automóvil que hasta el momento se desconocen las características oficiales de la unidad, la cual no se detuvo y sin embargo esquivó el cerco que la policía estatal mantenía en el lugar realizando una persecución por en la cual los sujetos a bordo del automóvil particular detonaron armas de alto poder en contra de los oficiales lesionando a los policías con heridas graves incluso de forma preliminar se maneja que hay una persona sin vida.

Esta persecución continuó por parte de policías que se sumaron al apoyo de sus compañeros quienes repelieron la agresión realizando la detención de dos personas (se maneja de forma preliminar) en el lugar de los hechos quienes ya fueron trasladados a la Fiscalía General para rendirles su declaración.

Estos hechos se presentaron alrededor de las 20:30 horas en Puerto Aventuras en la cual según las personas del lugar se escucharon fuertes disparos que tardaron poco más de 15 minutos y que causaron gran preocupación por quienes se encontraban en el fuego cruzado.

Intervendrá CDHEQROO ante Beristain para que atienda a jóvenes agredidos por la policía municipal

16 de octubre

También, ante la falta de resultados de los institutos del deporte y de la juventud de Laura Beristain, la CDHEQROO anunció que pedirá que atiendan el caso de los deportistas que botean para asistir a las justas nacionales o internacionales.

Adrián Torres Sandoval, uno de los jóvenes deportistas que fue detenido de forma arbitraria junto a sus compañeros por la Policía Municipal de Laura Beristain cuando reunían recursos para asistir al torneo internacional de la disciplina en Quito, Ecuador, dio a conocer que con el fin de apoyarlos, la CDHEQROO les adelantó que buscará interceder ante los directores del Instituto de la Juventud, Antulio Álvarez Castañeda y la directora del Instituto del Deporte, Claudia Pérez Macín para que cumplan con sus funciones y otorguen apoyo a la juventud de Solidaridad.

Luego de que se hiciera viral la denuncia pública que hicieron menores deportistas agredidos por la policía municipal de Laura Beristain Navarrete en Solidaridad, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, que dirige Marco Antonio Tóh Euán, abrió una investigación contra la presunta agresión a los menores por parte de policías municipales y advirtió que conforme a derecho está el salvaguardar los derechos de los menores.

“La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, que dirige Marco Antonio Tóh Euán, se encuentra enterada de este caso, por lo que, por medio de la Tercera Visitaduría General con sede en Playa del Carmen, se estará realizando la investigación correspondiente para ahí determinar lo que a derecho corresponda para salvaguardar los derechos que le asisten a los quejosos”, emitió la CDHEQROO tras enterarse del caso.

Emboscada a convoy del Ejército en Bacalar

17 de octubre

Elementos del Ejército Mexicano fueron emboscados por desconocidos cuando pretendían instalar un retén y realizar un cateo en un rancho ubicado en la carretera Bacalar-Reforma.

El ataque, que afortunadamente concluyó sin heridos, ocurre días después del enfrentamiento a balazos entre presuntos grupos delictivos en el rancho Ubre Blanca, en el cual un hombre murió tras recibir varios disparos.

Hasta el momento no se ha emitido información oficial sobre el ataque a los militares, pero ha trascendido que sus atacantes estaban escondidos en el monte y abrieron fuego contra elementos del ejército mexicano que realizaba recorridos de vigilancia en la zona.

Los soldados, que ha trascendido realizarían un cateo en el citado rancho y que pretendían instalar un retén de vigilancia, repelieron la agresión.

Los delincuentes realizaron múltiples disparos, aunque luego huyeron del sitio a bordo de varios vehículos, utilizando brechas y caminos de terracería.

Como puntualmente informamos, en el rancho Ubre Blanca, el pasado día tres de octubre, un supuesto sicario fue abatido a balazos durante un ataque a su propietario, quien se encontraba acompañado de integrantes de su familia y un par de trabajadores.

El supuesto sicario, quien recibió varios impactos de bala durante el fuego cruzado, estaba vestido con ropa tipo militar y portaba chaleco antibalas.

Niños pierden beca para estudiar en Rusia por apatía de Laura Beristain

23 octubre

Luego de celebrarse el Concurso Internacional de Ballet de Playa del Carmen, directores provenientes de distintas casas de danza de Europa otorgaron el reconocimiento y cuatro becas a los jóvenes ganadores de Solidaridad, para asistir a la Escuela Estatal de Berlín que incluye una semana completa y la posibilidad de hacer una estancia en Rusia como parte de su preparación profesional en la disciplina.

Como resultado de este proceso, los cuatro menores se hicieron acreedores a ingresar a la Academia Vagánova de Ballet, ubicada en San Petesburgo, Rusia, sin embargo, de los cuatro jóvenes, sólo una menor de edad pudo asistir debido a la restricciones económicas, pero sobre todo a la falta de apoyo por parte del municipio encabezado por la alcaldesa Laura Beristain.

“Se me hace importante la noticia porque son niños de Playa del Carmen, esta pequeña ciudad del sur de México donde mucha gente cree que solo hay playas y discotecas, sin embargo, se están haciendo otras cosas culturales muy importantes y además de Playa del Carmen representan a todo un país entonces yo si creo que es importante reconocerles a los niños”, dijo Frida Yosi, directora de la Escuela Profesional de Danza Copelia’s Ballet.

Explicó que desgraciadamente en Solidaridad se está viniendo abajo el apoyo a la cultura aún cuando la mayoría de los menores de edad son becados por parte de la institución. La especialidad de la escuela es el ballet clásico, pero reciben clases de Jazz, historia de la danza, acondicionamiento físico que contempla la preparación académica de los menores, dijo la docente.

Amenaza de bomba en el aeropuerto de Cancún; activan protocolos de seguridad

3 de noviembre

Una amenaza de bomba en el Aeropuerto Internacional de Cancún hizo que los elementos activaran los protocolos de seguridad para verificar si en realidad se trata de una bomba o solo fue una falsa alarma, en tanto, sin embargo, tras las indagatorias confirmaron que sólo se trató de una broma.

De acuerdo a los informes preliminares el reporte del hecho ocurrió hoy por la tarde, cuando a los elementos de la Policía Federal les alertaron que en un avión de la aerolínea Viva Aerobús estaba una bomba, cosa que en ese momento tenían que confirmar y no alertar a los pasajeros que presuntamente estaban en el interior.

Por parte de las autoridades correspondientes y del aeropuerto no han dado más datos al respecto, lo que se sabe es que los pasajeros si fueron evacuados y que toda esta movilización policiaca se debió a una servilleta que estenía un escrito donde alertaban que en el avión había una bombda.

Se sabe que los efectivos antibombas por parte de la SEDENA acudieron al sitio, mismos que iniciaron con las labores de búsqueda del supuesto explosivo, que tiempo después confirmaron que no había ningun artefacto que ponga en riesgo a los tripulantes, además la nave ya fue resguardada y apartada en caso; hay que destacar que el hecho fue reportado en la terminal dos.

Toma de rehén a turista para escapar luego de asaltar; Playa del Carmen

3 de noviembre

Un hombre armado fue el responsable de asaltar a los pasajeros y al chofer de una combi que va de Cancún a Playa del Carmen, mismo que tomó de rehén a una turista española para huir del lugar sano y salvo, lamentablemente el delincuente logró escapar, pero afortunadamente la turista está sin lesiones y fue rescatada, esto en la carretera Federal Playa del Carmen - Cancún.

De acuerdo a los primeros informes, el reporte del hecho ocurrió hoy por la mañana, cuando al número de emergencias 911 alertaron a las autoridades que en el kilómetro 315 de la carretera citada, estaba una van de transporte público, donde el conductor y los pasajeros habían sido asaltados, motivo por el cual las corporaciones se movieron al sitio.

Tras la denuncia, elementos de la Policía Municipal de Puerto Morelos, efectivos de la Marina adscritos a la Guardia Nacional, la Policía Federal y un helicóptero llamado “Águila 1”, arribaron al lugar para tratar de localizar al ladrón, así como a la turista que fue raptada; sin embargo, luego de varios minutos no dieron con el paradero del responsable.

Según los pasajeros, el hombre se subió a la unidad haciéndose pasar como usuario, de pronto de su mochila sacó un arma de fuego con la que amenazó a los pasajeros y golpeó en la cabeza a cuatro hombres, lo que le dio oportunidad para despojar de sus pertenencias a los que se encontraban en la unidad.

Luego de lograr su cometido para que pudiera huir del lugar, tomó como rehén a una turista española, que hasta ese momento se desconocía el paradero del delincuente y de la extranjera, pero luego se supo que la dama está fuera de peligro y en estos momentos se encuentra con la autoridad competente rindiendo su declaración y en las próximas horas acuda a la Fiscalía de Quintana Roo para interponer la denuncia.

Caen integrantes del CJNG con arsenal en Quintana Roo

5 de noviembre

Durante recorridos de vigilancia, elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) y Guardia Nacional (GN) detuvieron en dos hechos distintos a 13 presuntos integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La primera detención ocurrió cuando integrantes de la Guardia Nacional y de la Quinta Región Naval, que realizaban patrullajes en la zona hotelera de Cancún, observaron que un grupo de personas se dispersaron al percatarse de su presencia.

El grupo se adentró en una obra en construcción, con evidentes intenciones de pasar desapercibidos, aunque su maniobra ya había sido observada.

Al aproximarse al lugar, los elementos de la GN y SEMAR efectuaron una inspección, tras la cual hallaron 209 dosis de hierba verde con las características de la marihuana y 40 dosis presumiblemente de crack.

En el lugar fueron detenidas 12 personas, de las cuales dos era mujeres.

La segunda acción ocurrió en las inmediaciones de Cancún para prevenir el tráfico de armas, drogas y estupefacientes.

En determinado momento observaron que un hombre, quien viajaba en automóvil, se pasó un alto, por lo que se le dio alcance para realizar una inspección; en el lugar el sujeto se identificó como policía ministerial.

En el vehículo se encontró un arma corta, tres armas largas, cargadores para arma larga, cartuchos de distintos calibres, 640 envoltorios con sustancias similares a la marihuana, a la cocaína y al cristal.

Arriba AMLO a Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo

9 de noviembre

Más de dos mil 800 personas dieron la bienvenida al presidente de México Andrés Manuel López Obrador a esta cabecera municipal de Felipe Carrillo Puerto, dirigiéndose al domo de la colonia Cecilio Chi, en donde alrededor de 2500 personas en su mayoría de comunidades indígenas de la zona sur del estado recibieron al Jefe del Ejecutivo.

En este momento, Andrés Manuel López Obrador da inicio al Diálogo con el Pueblo Maya Peninsular y Población Indígena Migrante, acompañado del gobernador del estado, Carlos Joaquín, el Presidente de la República, llegó a los dos domos Cecilio Chi, en Felipe Carrillo Puerto, donde fue recibido con una ceremonia maya para la salud.

Al evento se dieron cita legisladores locales, presidentes municipales, diputados federales así como los senadores del partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA que acompañarán al presidente durante su recorrido por la zona maya.

Se espera que en breve, el presidente realizará el Diálogo con el Pueblo Maya Peninsular y Población Indígena Migrante, donde tratará temas importantes, incluida la construcción del Tren Maya, uno de los proyectos más importantes de sus sexenio.

Nueva amenaza de bomba en el aeropuerto de Cancún; activan los protocolos

11 de noviembre

Una nueva amenaza de bomba en el Aeropuerto Internacional de Cancún, alertó a las autoridades que en la terminal 3 estaba un avión a punto de partir con un pasajero que tenía en el cuerpo una bomba, debido a eso activaron los protocolos de seguridad, esto ocurrió ayer por la noche, alrededor de las 21:30 horas.

Extraoficialmente, las autoridades del aeropuerto recibieron una llamada que provenía de Playa del Carmen, diciendo que una persona a bordo de un avión tenía una bomba pegada al cuerpo, tras esa denuncia decidieron bajar a todos los pasajeros e inspeccionar a cada uno, así como el interior del avión.

Minutos más tarde acudió personal de antibombas de la Policía Federal y luego de varias horas, confirmaron que la llamada era falsa y que no encontraron al presunto pasajero que tenía la bomba en el cuerpo, afortunadamente los pasajeros no resultaron heridos o entraron en crisis nerviosa.

Hay que destacar que esta amenaza de bomba es la segunda en menos de dos semanas, ya que la primera fue el pasado 3 de noviembre donde dijeron que en vuelo de Viva Aerobus estaba una bomba, esto porque habían dejado una nota con el texto de que el avión tenía una bomba.

Impuesto a boletaje en cines, la nueva ocurrencia de Laura Beristain

16 de noviembre

Con el incremento al 3% del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, además de crear el gravamen al boletaje en cines a fin de comprar el 8% del mismo, la mayoría del Cabildo de Solidaridad aprobó las reformas a la ley Hacienda y el Presupuesto para el 2020, a iniciativa de la presidente municipal Laura Beristain Navarrete.

Durante la XII sesión extraordinaria del Cabildo de Solidaridad se confimó el aumento a los impuestos que se suman al del impuesto al predial que quedó del 5 al 13% y al de Saneamiento Ambiental, con lo cual el gobierno morenista de Laura Beristain dejó de lado la promesa de no más impuestos que hiciera en campaña.

Entre las justificaciones está que, para reducir el déficit de 213 millones de pesos en cuanto a la recaudación, se propuso aumentar el Impuesto sobre la Adquisición de Inmuebles de un dos al tres por ciento así como el impuesto al boletaje de los cines.

Al respecto y tras pedir la palabra durante la sesión de cabildo, la regidora Samaria Angulo Sala explicó que en tiempos de recesión económica no se pueden aplicar medidas que dañan a los potenciales inversionistas.

Revés a corrida de toros; oficializan Ley de Bienestar y Protección Animal del estado

25 de noviembre

El Gobierno del Estado de Quintana Roo publicó este día la Ley de Bienestar y Protección Animal del estado, aprobada por la anterior legislatura del Congreso del Estado, por lo que quedan prohibidas oficialmente las corridas de toros y peleas de gallos, además de imponer mayores sanciones y protecciones en contra del abuso animal.

El hecho significa un revés a un grupo de inversionistas que pretendían llevar a cabo una corrida de toros el día 20 de diciembre en la Plaza de Toros, aún cuando el ayuntamiento de Benito Juárez envío en su momento un exhorto para que dicha ley entrara en vigor.

El decreto fue promulgado por el gobernador Carlos Joaquín González el 27 de junio, pero permaneció en la congeladora por meses, debido a la exigencia de promotores de corridas de toros y galleros que se inconformaron en contra de dicha ley.

Aunque la Ley de Bienestar y Protección Animal del estado señala que las corridas de toros, al igual que el dar muerte a un animal u otros actos de crueldad, son considerados infracciones administrativas un grupo de legisladores anunciaron ya revisiones para endurecer las penas.

VIDEO: Corren a Luisito Comunica de un sitio en Cancún por esta estúpida razón

30 de diciembre

El Influencer más poderosos de México, Luisito Comunica ha sufrido de discriminación en la ciudad de Cancún, pues ha sido echado de un lugar “público”, de donde no fue requerido y fue expulsado sin piedad por algunas personas que se encontraban en la misma zona de su hotel, la ocurrencia de estos hechos fue grabado en video por el propio comunicador y compartido a través de sus redes sociales.

Desde hace unas horas Luisito Comunica llegó a la ciudad de Cancún, causando gran revuelo entre los fans que dieron con él, no es casualidad que las personas topé con este Influencers ya que Cancún es uno de los sitios favoritos son de Quintana Roo para pasar las fiestas de fin de año.

Dos muertos y tres heridos en el asalto al Super Aki del Crucero

29 de diciembre

Sujetos armados ingresaron hace unos momentos al centro comercial Súper Aki ubicado en la zona del Crucero de Cancún y tras disparar a guardias de seguridad, sustrajeron un botín del que se desconoce el monto; versiones preeliminares apuntan a que los asaltantes huyeron en vehículos por lo que las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda, así mismo se sabe que por lo menos dos de los heridos perdieron la vida.

Los hechos ocurrieron esta tarde, alrededor de las 13:00 cuando hombres armados ingresaron al centro comercial Súper Aki y tras despojar a las cajeras del dinero de la venta del día abrieron fuego contra vigilantes que intentaron frustrar el hurto, sin embargo en la refriega resultaron muertas dos personas, lesionadas otras tres de quienes aún se desconocen sus generales, pero se sabe hay menores de edad entre ellos.

‘Batean’ plan de Beristain para realizar eventos masivos en la Quinta Avenida

28 de diciembre

El Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya (CCERM) expresó este día su rechazo al Gobierno Municipal de Solidaridad, presidido por la polémica alcaldesa Laura Beristain para llevar a cabo el evento "pdc 2020, Cuenta Regresiva", en la Quinta Avenida y zona turistica ya que -afirman- no existen las garantías de seguridad por el sin número de personas que se reunirán en este espacio, este 31 de diciembre.

Ese sentido el presidente del CCERM, Lenin Amaro Betancourt explicó que con el cierre de Calles 12, 8, 4 y la Avenida Constituyentes y colocacion de escenarios, no existen garantías de seguridad y confort para los miles visitantes y familias que se reunirán en la Quinta Avenida para celebrar el fin de año, por lo que agregó que en esos días las calles son una fiesta, por lo que se necesita dar libre tránsito y oxígeno a los comercios que están en la zona turística.

Sin dinero en Othón P. Blanco para resolver problema de la basura

26 de diciembre

El secretario general del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, Alejandro Rivera Romero, confirmó que la Comuna no tiene posibilidades de obtener 200 millones de pesos para cerrar el actual basurero municipal y habilitar un nuevo relleno sanitario para 2020.

Por lo pronto, para el próximo año sólo está previsto que realicen trabajos de saneamiento para mantener el tiradero a cielo abierto en operación y contar con el espacio suficiente para la acumulación de basura.

Y debido a que existe una disposición judicial para el cierre del basurero en marzo, el Ayuntamiento ya ha solicitado al Gobierno y Congreso del Estado la autorización de una partida de recursos adicional.

Dan a Quintana Roo declaratoria de desastre por sequía

23 de diciembre

La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió este día la procedencia de declaratoria de emergencia en Quintana Roo, por la sequía severa sufrida en los 11 municipios de la entidad entre diciembre de 2018 y noviembre de 2019.

La declaratoria proviene de la petición formal presentada por el gobernador Carlos Joaquín González el 9 de diciembre pasado, ante la Comisión Nacional del Agua.

“En cumplimiento al artículo 7 de las Reglas Generales, el gobernador del estado de Quintana Roo, C.P. Carlos Joaquín González, solicitó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la corroboración del fenómeno natural perturbador ocurrido en la entidad federativa”, señala el documento.

Legionarios de Cristo confirman abuso sexual de menores en colegio de Cancún

22 de diciembre

De acuerdo a un informe por parte de los Legionarios de Cristo, ocho de los 175 casos de abuso sexual de menores, fueron en la ciudad de Cancún, en el Instituto Cumbres, esto según la “Radiografía de ocho décadas para erradicar el abuso” en la organización de los Legionarios de Cristo.

Dicho informe detalla que dentro del grupo eclesiástico fueron abusados sexualmente niños, en su mayoría entre los 11 y 16 años, a manos de sacerdotes y seminaristas, en Cancún el responsable fue el sacerdote y director del Instituto Cumbres de Cancún, Fernando Martínez, quien hoy ya está tras la rejas.

Una de las víctimas, Belén Márquez, quien hoy ya tiene 34 años de edad, reveló que esto ocurrió entre las paredes del Instituto Cumbres entre 1991 y 1993, donde contó que el sacerdote las sobornaba con hostias y cera que usaban para jugar cuando eran pequeñas, “No te tocaba solamente la pierna, te tocaba las partes íntimas”, relató para el diario español María Belén Márquez, de 34 años de edad. “Yo tenía seis años, estaba muy chiquitita”.

VIDEO: Toro embiste a supuesto protestante en Cancún en polémica corrida de aniversario

20 de diciembre

Las protestas para que se llevará a cabo la corrida de toros del 30 aniversario de la Plaza de Toros de Cancún, subieron de tono cuando un supuesto protestante defensor de los derechos de los animales decidió arriesgar su vida para impedir el inició de este evento y se lanzó al ruedo para sorpresa de todos los presentes, burlando toda la seguridad del lugar.

Fue momento antes de iniciar esta corrida cuando el sujeto decide como señal de protesta intervenir directamente en las acciones de esta función, la cual se mantuvo en el ojo del huracán desde su anuncio, pero para su mala suerte fue embestido por el feroz toro, el cual lo dejó casi inconsciente.

En el video de tan solo 14 segundos que circula en las redes sociales, se puede ver como varias personas retiran al hombre del ruedo tras recibir el fuerte impacto del animal, la parecer en las imágenes este sujeto se encuentra inconsciente, motivo por el cual fue atendido de manera inmediata por paramédicos que en esos momentos se encontraban en el sitio.

