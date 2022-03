Anticipan volqueteros de Chetumal protestas contra IMOVEQROO.

Volqueteros del sur de Quintana Roo anticiparon que realizarán manifestaciones de protesta contra la propuesta del IMOVEQROO que establece el cambio de sus actuales camiones antiguos por unidades de modelo reciente.

De acuerdo con el secretario general del Sindicato de Volqueteros Caja Roja, Antonio González Notario, al igual que sus pares en la zona norte, estarán en pie de lucha por lo que calificó como “una absurda propuesta” del Instituto de Movilidad de Quintana Roo.

Y es que, desde su punto de vista, el hecho que se solicite el cambio de unidades demuestra que en el IMOVEQROO existe ignorancia sobre la crítica situación económica por la que atraviesan los integrantes del gremio de transportistas de carga.

Se ha estado acosando al transporte de carga, dicen que ciertos modelos de camiones ya no pueden ser operativos y hay que modernizarlos, lo he comentado muchas veces, el mantenimiento y costo de las unidades es enorme, no se trata de un “carrito de taxi”.