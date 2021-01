Anticipan “avalancha” de aumentos de precio en sur de Quintana Roo

El segundo aumento al precio de gas LP ha agravado la llamada “Cuesta de Enero” en la zona sur del Estado, donde diversos sectores productivos, como es el caso del pan y tortilla, anticipan que obligará a realizar ajustes durante los próximos días.

Habitantes de Chetumal manifestaron preocupación por esta tendencia a la alza en los combustibles, toda vez que será inevitable que ocurra una “escalada de precios”, agravando la ya de por sí dañada economía.

Desde el martes, en Chetumal el precio máximo del kilogramo de gas Licuado de Petróleo (LP), que es el que cobra una de las tres empresas distribuidoras, es de 23 pesos con 83 centavos, dos pesos más que la semana pasada y casi cuatro pesos más que al inicio de año.

Según las cifras que reportó la Comisión Reguladora de Energía, el hidrocarburo, hasta el 31 de diciembre de 2020, tenía una tarifa mínima de 20 pesos com 97 centavos y podría encontrarse hasta en 22.76 pesos el kilogramo.

De tal forma, un tanque de 10 kilos de gas LP, dependiendo de la empresa, puede aquirirse actualmete con un precio mínimo de 236 pesos con 60 centavos y un máximo de 238 pesos con 30 centavos.

Al igual que el gas LP, la gasolina también registra notables incrementos en Chetumal, ya que actualmente, su precio promedio en las estaciones de servicios es de 19 pesos con 39 centavos en el caso de la Magna-Sin y de 19 pesos con 59 centavos en el caso de la Premium.

Al cierre del año, el precio de la gasolina Magna-Sin era de 18 pesos con 49 centavos y de 18 pesos con 59 centavos en la Premium.

En este marco, el expresidente de la Cámara de la Industria Panificadora (CANAINPA) en Othón P. Blanco, Luis Protonotario Sabido, anticipó que estos aumentos ocasionarán un inevitable ajuste de precios del pan de entre 50 centavos y un peso.

Resaltó a La Verdad Noticias que se trata de una medida obligada, ya que, además de la pandemia por la COVID-19, los insumos para la elaboración de pan, como sal, huevo, azúcar y harina, aumentaron en tres ocasiones.

El aumento sería entre 50 centavos y un peso... no queremos lesionar a las familias cuya economía no es solvente, pero no tendremos que hacerlo.