Anticipa Orvañanos salida definitiva de Capella de Policía Quintana Roo

Carlos Orvañanos Rea aseguró que es un hecho que Capella no se reincorporará como secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo

Aunque la salida de Alberto Capella como secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo se reportó como separación del cargo, y no como renuncia, el vocero del gobierno estatal, Carlos Orvañanos Rea, confirmó que el funcionario seguramente no regresará al cargo.

“Capella está en separación del cargo, ya no está en la nómina, no está tomando decisiones, lo más probable es que no se va a reincorporar como titular, pero el gobernador informará en unas semanas”, manifestó claramente Orvañanos.

En conferencia de prensa, el vocero del gobierno de Quintana Roo señaló que ya se analizan otros perfiles para elegir al nuevo secretario de Seguridad Pública

El funcionario indicó que por eso el gobernador Carlos Joaquín González designó como encargado de despacho a Lucio Hernández, y aunque dijo, no se ha tomado una decisión de si este funcionario será ratificado.

“El gobernador informará en una semanas si se ratifica al licenciado Lucio Hernández, o bien si se evalúan otros perfiles, porque ya hay otros perfiles que él esta valorando, que está analizando, para quien deba ocupar en definitiva el cargo de secretario de Seguridad Pública del estado”, afirmó Orvañanos.

Te recomendamos:

En conferencia de prensa, el funcionario indicó que la comparecencia de Capella o el encargado de la SSP Quintana Roo programada para este viernes en el Congreso estatal para la glosa del cuarto informe de gobierno, podría ser reprogramada, aunque esto será decisión de la 16 Legislatura.

Represión

A pregunta expresa de si Capella ya no responderá sobre la represión a balazos de la Policía Municipal de Cancún a los manifestantes contra el feminicidio, Orvañanos señaló que no lo hará como titular de la dependencia, ante su separación del cargo.

Sin embargo, aseveró que podría hacerlo si es necesario como parte de las investigaciones que se siguen en este caso.

Confirmó que se tiene a seis policías detenidos y bajo investigación por desacato a la orden del gobernador de no recurrir a la represión ni usar armas para la vigilancia de las protestas del lunes pasado, aunque aquí, de nueva cuenta, indicó que se determinarán las responsabilidades cuando culmine la indagatoria de asuntos internos, así como confirmar sobre los seis policías presentados y las 10 armas decomisadas que informó Capella.

Te recomendamos: Autoridades avanzan en la indagatoria para dar con el o los asesinos de Alexis

Al interior de la policía del estado, de la SSP ya se han iniciado los procedimientos internos de investigación por desacato de la instrucción, y lo ha reiteraos, la instrucción fue clara y contundente, no uso de armas de fuego y no violencia para marcha del lunes

“Claramente hubo un desacato, se filtró que eran 6 policías, que es un tema de investigación interna que su procede, la Fiscalía iniciará, si procede, una carpeta, y quedará muy claro en donde vino

“La instrucción del gobernador Carlos Joaquín fue no usar armas de fuego y se va a llegar hasta la última consecuencia por el desacato”, advirtió.

Más notas de Quintana Roo