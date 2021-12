Anticipa Marybel Villegas que el cinco de junio decidirá el pueblo

Marybel Villegas Canché abrió la posibilidad de sumarse a otro partido político para buscar la gubernatura en 2022, luego de que las encuestas le resultaron adversas en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Por su parte, el senador José Luis Pech Várguez, calificó como “doloroso” el resultado de las encuestas que no le favorecieron y, que permitieron a la edil en Benito Juárez, ser designada como la candidata de Morena a la gubernatura en 2022.

La noche del miércoles 22 de diciembre, La Verdad Noticias dio a conocer los resultados de las encuestas que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, realizó entre los cinco precandidatos a la gubernatura en Quintana Roo; mismos que ganó en su totalidad Mara Lezama.

El resultado de la encuesta definitiva y de las encuestas espejo realizadas por Morena para designar a quien los representará en las urnas el cinco de junio de 2022, ocasionó claroscuros en el ánimo de los contendientes.

Marybel Villegas habló de continuidad; deja abierta la posibilidad de irse a otro partido en busca de la candidatura a la gubernatura, pero ahora para enfrentar desde otra trinchera a Morena y a Mara Lezama en las urnas.

Acusa desde sus redes sociales, que quienes hoy enarbolan la bandera de Morena, no representan los principios del partido de no robar, no mentir y, no traicionar; tras indicar que su lucha es por un cambio verdadero, “para sacar a Quintana Roo de la inseguridad en la que vive y poner un alto a los intereses personales", destaca.