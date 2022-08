‘Antes podía salir de noche, ahora ya no’; percepción de inseguridad aumenta

Un 67.4% de la población de 18 años y más en México considera inseguro vivir en su ciudad, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana correspondiente al segundo trimestre de 2022.

En Quintana Roo, delitos como robo, violación, homicidio doloso, corrupción de menores, trata de personas, feminicidio y violencia familiar, han aportado a esa percepción de inseguridad. De hecho, más de cuatro mil personas reportaron haber sido víctimas de un delito en los primeros siete meses del año.

Un sondeo realizado a 50 ciudadanos de Cancún revela que no se sienten seguros por diferentes motivos, principalmente por la delincuencia y el crimen organizado. Aunque algunos señalan que en apariencia la ciudad es tranquila, la violencia ha mermado la vida de muchos sin importar la edad.

En general, los cajeros automáticos en vía pública son considerados los espacios físicos con percepción de más alta inseguridad; el transporte público, los bancos, las calles, las carreteras y los mercados se suman a la lista.

“Antes se podía salir de noche y regresar caminando aunque estuviera oscuro, pero ahora ya no, más que nada en ciertas regiones y lugares”, opina Graciela, de 40 años, quien percibe que la inseguridad se ha incrementado.

El crucero de Cancún

Se localiza en el entronque de las avenidas Tulum y José López Portillo. Es una zona considerada por los cancunenses como insegura, conflictiva y peligrosa. Allí, el 14 de julio una patrulla de la Policía Municipal fue atacada a balazos y ese mismo día llegaron más de 300 soldados para reforzar la seguridad.

Maricela, de 45 años, cuenta que “mucho trabajador en busca de un sueño ha vivido en El Crucero; ahora ha cambiado mucho y hay fraccionamientos llenos de pandillas, narcos y demás, pero ahí no te recomiendo que te metas ni preguntes”.

Marco Antonio, de 47, asegura que “El Crucero sí es peligroso, pero comparado con Villas Otoch, créeme que ahí sí tienes que cuidarte hasta de tu propia sombra. Nosotros los conocemos como ‘las favelas’ pero a los que viven allá no les gusta”.

Rosa María, de 51 años y 40 viviendo en Cancún, dice que “hoy todo es diferente, muchas veces no hay con quien acudir y no hay seguridad en ningún lado, aunque parece que sí”. Narra que tuvo un vecino que era vendedor ambulante de alimentos y fue baleado por resistirse al cobro de derecho de piso.

Atestiguan "levantones"

Fernando, de 55 años, dice que se siente inseguro pues ha visto cómo “se pasan un cuanto de droga en las calles los automovilistas, motociclistas, taxistas y tiradores en avenidas principales de la ciudad”. Recuerda que hace un par de años vio cómo hombres armados levantaron a un desconocido en una camioneta sin placas, una cuadra antes de llegar a su casa.

Ronaldo, de 19 años, nacido y crecido en Benito Juárez, cuenta que vio a dos hombres armados levantando a niñas en las cercanías de una unidad deportiva por donde iba pasando. “Las niñas siempre son a las que se llevan”, señala.

Se sienten seguros en Cancún

Así como los casos anteriores, existen otros ciudadanos que se sienten seguros de vivir en Cancún, como Óscar, de 56 años, quien dice que “la inseguridad está en las afueras casi siempre, pero me siento seguro aquí, a pesar de todo, la violencia es algo que está pasando en todo el país y aquí afecta el turismo que es el principal motor del Estado”.

Fredy, de 21 años, dice sentirse seguro aunque sabe que pasan cosas, pues jamás ha visto ni le ha pasado nada malo. “Yo me entero porque me dicen mis papás o mis compañeros en la escuela, pero en sí nunca me ha tocado ver algo por el estilo”.

Anahí, de 37 años, cuenta que ella se siente segura porque “siempre estoy en el trabajo y mi casa, tampoco salgo de noche ni dejo salir a mis hijos porque no hace falta andar en lugares peligrosos, aunque uno se entera de cosas o las ve en el Facebook, pero personalmente me siento segura”.

Vianey, de 29 años, dice sentirse segura aunque se siente vulnerable por ser mujer. “No me ha pasado nada gracias a Dios porque no ando en malos pasos, pero soy consciente que eso no importa y de que a las mujeres nos desaparecen más fácil, especialmente en las regiones”.

