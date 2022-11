"Animales gigantes" invaden las calles de Cancún (Fotos)

Hace 23 años que Cancún esconde un peculiar grupo de animales silvestres. A pesar de sus enormes dimensiones, se encuentran ocultos a simple vista entre las avenidas más transitadas del centro de la ciudad.

Se trata de una serie de 10 imágenes artísticas que han sido elaboradas sobre concreto estampado y que han sido inspiradas por algunos de los animales endémicos de la península.

Desde un colibrí garganta negra o una mariposa, hasta una chachalaca reposando en una rama, son algunos de los ejemplares que están plasmados en las calles.

El proyecto comenzó en 1999, cuando el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) inició con los trabajos de urbanización de las seis supermanzanas que se encuentran rodeadas por las avenidas Kabah, Labná, Yaxchilán y Tulum.

Se encuentras ocultas a simple vista

Una vez concluida la urbanización en 2004, el proyecto pasó a ser donado al municipio y, hasta la fecha, estos animales siguen ocultos a los ojos de turistas y locales.

Los estampados se encuentran ubicados entre los principales cruces que conectan las calles desde la supermanzana 11 hasta la 20, en el centro de Cancún. De hecho, la avenida Nichupté es la principal avenida que conecta a esta zona y también tiene animales en dos intersecciones.

Contoy, Bacalar, Nizuc, Acanceh y Copán son otras vialidades que albergan en sus entrecalles a los diferentes animales silvestres y están próximos a restaurantes como Guandola, Marakame, Mc Donald’s, Los Aguachiles y Café Nader.

Ubicaciones

Rana

Entrecruce de avenida Nichupté y avenida Nizuc

Punto de referencia: La cabeza de la rana está en dirección a Los Aguachiles.

Conejo

Entrecruce de avenida Nichupté y avenida Contoy

Punto de referencia: El conejo está saltando con dirección a Plaza la Américas.

Ardilla

Entrecruce de avenida Nichupté y avenida Holbox

Punto de referencia: La cabeza de la ardilla apunta con dirección al hotel Ibis.

Venado

Entrecruce de avenida Nichupté y calle Acanceh

Punto de referencia: El venado apunta con dirección al hospital Galenia.

Chachalaca

Entrecruce de avenida Isla Mujeres y calle Acanceh

Punto de referencia: Se ve completo desde la esquina del condominio La Loma Lifestyle.

Colibrí

Entrecruce de avenida Nizuc y calle Acanceh

Punto de referencia: Está sobre la calle detrás del hospital Galenia.

Lagartija

Entrecruce de avenida Nizuc y avenida Copán

Punto de referencia: La cabeza de la lagartija apunta con dirección al Parque Kabah.

Tucán

Entrecruce de avenida Nizuc y avenida Bacalar

Punto de referencia: El pico del Tucán apunta con dirección a avenida Nichupté.

Mono

Entrecruce de avenida Bacalar y avenida Contoy

Punto de referencia: El mono se encuentra caminando con dirección a Costco.

Mariposa

Entrecruce de avenida Nizuc y avenida Holbox

Punto de referencia: Se encuentra en contraesquina del restaurante Guandola.

Piden más que promoción

Evangelina Pérez

El apresurado estilo de vida es unos de los principales factores por los que muchos ciudadanos todavía no han visto a estos animales impresos en el pavimento. Aunque han pasado cotidianamente por estas calles, nunca se han dado la oportunidad de descifrar las siluetas.

Evangelina Pérez, de 45 años, quien ha trabajado más de 10 años en una casa de la supermanzana 16, jamás se había percatado que en la calle por la que camina todos los días para tomar el transporte público se encontraba uno de estos animales gigantes.

“Apenas me vengo enterando. Ya cuando los ves desde arriba se ven bonitas porque cuando las ves desde aquí no las distingues. Ahora cuando vaya a parar el camión ya no la voy a poder dejar de ver”, dijo.

Guadalupe

Guadalupe, de 26 años, pasa por lo menos tres días a la semana sobre la avenida Nichupté y tampoco había logrado identificar una de las imágenes, por lo que recomendó a las autoridades municipales poner algunos señalamientos cerca de cada figura para que puedan ser admiradas.

“Pensaba que era algún diseño cualquiera de la carretera. Creo que, como todos andamos

a las prisas, no nos damos el tiempo de ver este tipo de cosas”, comentó.

Así como Guadalupe, son muy pocos los ciudadanos que han logrado descifrar estas imágenes, pues se necesita ser muy observador y encontrar el ángulo perfecto para visualizarlos a ras de suelo.

“A mí me parece una idea muy divertida porque se sale de lo común, porque es algo que no se ve todos los días, pero creo que haciéndole publicidad serían más personas las que puedan ver estas imágenes en las carreteras”, opinó Fernanda, de 17 años.

Para más noticias sobre Quintana Roo da clic aquí.